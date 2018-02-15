狗來富！彩迷帶狗買彩券 簽注簽11

2018-02-15 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



台彩春節加碼活動，今晚起，大樂透連開6天，每期頭獎都保證1億元。圖／台彩提供 分享 facebook 台灣彩券春節加碼活動，今晚(15日)除威力彩開獎外，還「連開6天」大樂透、每期大樂透頭獎保證1億元。同時今晚和初一(16日)將各加開10個號碼，民眾大樂透彩券對中其中6個號碼，就有機會獲得百萬獎金，將開出400組百萬獎金，造就400個百萬富翁。

台北士林飛來發彩券行老闆黃有忠說，今天起大樂透連開6天、頭獎保證1億元，再加上今晚開獎的威力彩上看5.7億到6億元，帶動彩券買氣比平常多出好幾倍。

黃有忠說，由於農曆新年是「狗年」，民間習俗相信狗能帶財，很多彩迷「都帶狗來買彩券」，選號也會選11，因為狗排12生肖的第11位。且因為是過年，彩迷多愛簽一些喜氣數字，例如「6或8」。黃有忠說，有些彩迷簽注大樂透時，會選「6、16、26、36」配11，不然就是「8、18、28、38」配11。

另外，彩迷最愛試手氣的「刮刮樂」，買氣也很熱。黃有忠說，刮刮樂共有多個款項，最便宜1張100元、最貴的開運發彩金、1張要2000元，但因為開運發彩金有3個頭獎、各2000萬元，雖然貴，但買氣極佳。黃有忠說，有人上門，一口氣就花9萬買3本(1本15張3萬元)準備回家刮個過癮。也有彩迷買了刮刮樂，就在當場試手氣，已經有人刮出10萬元。