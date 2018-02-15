親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

銅鑼鄉長謝其全清晨病逝 地方人士錯愕不捨

賴清德慰勞勤值官兵 婦人驚呼：我是你同學

用油小撇步 醫師：廚房裡別只放一種油

2018-02-15 14:47中央社 台北15日電

油脂是人類飲食不可或缺的營養，但過與不及都不行，植物油、動物油哪種好？該如何選購？往往讓民眾困惑。醫師建議：「廚房裡別只放一種油」，把握多品牌、多種類的用油準則。

已故林口長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑醫師，生前曾提出用油守則：一少(少用油)、三不(不調和、不氫化、不精製)、三要(要多品牌、要小包裝、要多種油)。

台灣師範大學化學系教授吳家誠表示，並非市面上的原質植物性食用油都是健康的，在油品加工製造過程當中，容易因為商業上與產品特性的需要，加入不應該添加的物質。

他舉例，有些油品中添加的抗氧化物質，就具有促進肺腺癌的風險。無論是餐廳或是家庭廚房，可能因為烹調方式的不當，造成油品品質的破壞、氧化、變質、分解，甚至產生有毒而傷害健康的化學物質。

台大醫學院毒理學研究所副教授兼社團法人台灣食品安全促進協會理事長姜至剛表示，最真、最純的油最好，各種類別的油都有優劣，飲食的最高準則就是「多元化、均衡化」，別太專情於任何一種產品或者品牌，廚房裡別只放一種油。

姜至剛指出，食物是很複雜的，不太可能有百分之百純淨的、零檢出的選擇，絕對無毒的產品並不存在，對單一油品的恐慌是不必要的。

他強調「劑量」才是決定毒性的關鍵。無毒無害的水，狂喝了5加侖也會讓人中毒死亡（曾實際發生在美國加州州立大學新生加入歡迎會的「儀式」上）；毒性很強的砒霜，居然能被應用在急性前骨髓細胞白血病（APL）的治療。這說明了，「劑量」扮演了關鍵角色。

營養師建議，廚房裡最好能依烹調習慣準備適合低溫、中溫、高溫的不同類油，因為每種油所含脂肪酸量及比例不同，發煙點也不同，適合不同的烹調方法。

若以烹調方式來區分，悶煮、清蒸或涼拌可使用橄欖油、亞麻仁油等植物性用油；短時間煎、炒、炸可使用黃豆油、花生油、玉米油等穩定性高的植物性食用油。至於長時間高溫油炸，則可使用椰子油、豬油等，不易氧化的油品。

高溫食用油
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

心理師教撇步 一人過年不寂寞

2018-02-15 09:51

「牙科年假症候群」當心！ 門診量增3成

2018-02-15 10:37

狗來富！彩迷帶狗買彩券 簽注簽11

2018-02-15 15:18

寶可夢官方助陣台灣燈會 稀有精靈添年味

2018-02-15 16:02

春節用電安全有3招 電線切勿對折綑綁

2018-02-15 13:02

春節好天氣！今高溫29度微熱 明晚小變化

2018-02-15 07:01

除夕天氣晴！高溫上看29度

2018-02-15 05:14

年節小酌「藥」當心 送禮停看聽

2018-02-15 01:41

春節天氣／天晴好過年 空汙好黏人

2018-02-15 00:05

除夕節目整理包！央視春晚、台視等直播看這裡

2018-02-15 00:00

年假憂鬱增 規律生活擊退收假症侯群！

2018-02-15 00:00

春節壓力大 社福團體呼籲：勇敢求助

2018-02-15 00:00

為什麼過年憂鬱？...八卦好煩、相處好難、比較好累

2018-02-15 00:00

春節保持健康 飲食均衡且運動

2018-02-15 00:00

每天來點正能量！ 幸福是可以練習的

2018-02-15 00:00

心理健康3指標：人際支持、情緒平穩、肯定自己

2018-02-15 00:00

過年防無聊！一起來玩桌遊 還能巧避親友「拷問」

2018-02-15 00:00

高油高糖當心成癮 年後難恢復正常飲食

2018-02-15 00:00

熬夜睡不飽 更容易吃胖

2018-02-15 00:00

8億大紅包加碼！過年天天大樂透

2018-02-14 23:56

超幸運！他只花1480元就坐到一人「專機」

2018-02-14 23:24

暑假早鳥「他」跑第一 西班牙11日省萬元

2018-02-14 21:56

全球首例H7N4現蹤 疾管署提赴陸「五要六不」原則

2018-02-14 21:30

大陸傳首宗新型Ａ型流感H7N4病例 專家建議這樣做

2018-02-14 20:03

氣象專家賈新興：冷空氣也回老家過年

2018-02-14 19:54

3成高衝突夫妻過年間爭執 「到誰家過年」成最大問題

2018-02-14 19:49

宅經濟當道！頻道組合自由選 春節輕鬆搞定眾親友

2018-02-14 19:13

強震後氣候回溫 專家提醒注意這件事的風險

2018-02-14 18:37

不想再「激凸」了！ 少年寒暑假搶動刀割奶

2018-02-14 17:42

過年大掃除 主婦最容易有這3種「症頭」

2018-02-14 17:26

閱讀是去聆聽別人要說什麼 設計就怕做得太滿太明白

2018-02-14 16:49

開工買一送一咖啡 優惠總整理看這裡！

2018-02-14 16:39

本草綱目被嘲「笑話大全」中醫師轟：無知又理盲

2018-02-14 16:23

賀陳旦：昨蝶戀花1週年 不能再犯同樣的錯

2018-02-14 16:21

去斑嫩妹追劇狂嗑3包瓜子 慘變大花臉

2018-02-14 16:14

傳政府將開放核食 民團齊反對

2018-02-14 16:04

結合物聯網人工智慧 桃市永豐高中讓機器人控制機器人

2018-02-14 15:47

社群媒體直播叫賣夯 消保處：申訴510件 退貨退款多

2018-02-14 15:36

原住民族語言發展法通過　有助台灣世界自由度排名提升

2018-02-14 15:33
看更多

熱門文章

尾牙抽中山景透天豪宅 中獎者卻高興不起來...

2018-02-15 09:00

超幸運！他只花1480元就坐到一人「專機」

2018-02-14 23:24

8億大紅包加碼！過年天天大樂透

2018-02-14 23:56

春節好天氣！今高溫29度微熱 明晚小變化

2018-02-15 07:01

3成高衝突夫妻過年間爭執 「到誰家過年」成最大問題

2018-02-14 19:49

除夕節目整理包！央視春晚、台視等直播看這裡

2018-02-15 00:00

為什麼過年憂鬱？...八卦好煩、相處好難、比較好累

2018-02-15 00:00

心理師教撇步 一人過年不寂寞

2018-02-15 09:51

老公讓放鬆的地方剩廁所？ 十大神仙都難解的婆媳問題

2018-02-15 12:55

黃安批愛滋病患爽用健保？ 疾管署澄清

2018-02-15 12:42

除夕天氣晴！高溫上看29度

2018-02-15 05:14

大陸傳首宗新型Ａ型流感H7N4病例 專家建議這樣做

2018-02-14 20:03

今日星座運勢／處女 學習運佳 謙虛帶來貴人和好運

2018-02-15 00:00

一人一宿愛花蓮 理想大地每人2018元起

2018-02-14 21:48

「牙科年假症候群」當心！ 門診量增3成

2018-02-15 10:37

溫馨記憶／午夜的團圓飯

2018-02-15 00:00

心情點滴／長年菜之味

2018-02-15 00:00

過年轉運習俗大公開 助你好運一整年！

2018-02-15 08:00

不想再「激凸」了！ 少年寒暑假搶動刀割奶

2018-02-14 17:42

【塔羅】財星高照！誰在過年期間偏財運最旺？

2018-02-15 08:00

今年就等這一波！ 前LV設計師與GU跨界合作

2018-02-15 11:14

歡慶佳節／故鄉音緣

2018-02-15 00:00

彩券先別買！先來測你中獎機緣高不高

2018-02-15 10:00

日本東京重點樂園！迪士尼十大必玩必買大集合！

2018-02-12 08:44

強震後氣候回溫 專家提醒注意這件事的風險

2018-02-14 18:37

過年大掃除 主婦最容易有這3種「症頭」

2018-02-14 17:26

氣象專家賈新興：冷空氣也回老家過年

2018-02-14 19:54

超暖除夕！全台天氣晴 中南部逾30度

2018-02-15 15:19

全球首例H7N4現蹤 疾管署提赴陸「五要六不」原則

2018-02-14 21:30

春節天氣／天晴好過年 空汙好黏人

2018-02-15 00:05

陽明山賞櫻尾聲，梅花則盛開

2018-02-14 18:09

暑假早鳥「他」跑第一 西班牙11日省萬元

2018-02-14 21:56

狗來富！彩迷帶狗買彩券 簽注簽11

2018-02-15 15:18

健康你我他／買菜前列清單 切絲汆燙先處理

2018-02-15 01:41

影／卡通才看得到雪屋？ 日本秋田真實重現

2018-02-15 13:30

寶可夢官方助陣台灣燈會 稀有精靈添年味

2018-02-15 16:02

春節用電安全有3招 電線切勿對折綑綁

2018-02-15 13:02

今彩539第107039期開獎

2018-02-14 21:21

晶華酒店年菜食譜／乾燒明蝦 酸鹹醬汁連小朋友也喜歡

2018-02-14 13:09

帶失智家屬出遊 別讓他累著

2018-02-15 01:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top