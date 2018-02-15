過年返鄉看長輩 用5字訣幫測認知功能

2018-02-15 14:19 中央社 台北15日



春節假期全家團圓，精神科醫師林煜軒建議，可趁返鄉時觀察家中長輩健康，以「S-H-A-F-T」口訣判斷長者的認知功能有沒有影響生活，如煮飯煮太鹹、買東西算錯帳等，都是警訊。

認知功能是人類與外界環境互動，賴以生存發展的高度演化功能。常見的包括記憶、語言、辨物、操作及計畫執行等。任一項功能因某些原因發生問題或消失是輕度認知障礙；若進一步發展到多種認知功能損傷，且足以影響正常生活、工作或社交活動，就是臨床上所稱的失智症。

輕度認知障礙者日後發展成失智症的風險比一般人高，台大醫院精神醫學部主治醫師林煜軒受訪時表示，認知障礙會對日常生活造成影響，民眾不妨趁返鄉過年時，仔細觀察父母、長輩的日常生活，若發現異狀，可及早接受專業評估。

林煜軒在臉書粉絲專頁「探索大腦的會談地圖」分享「5分鐘檢查長輩的認知功能」技巧。林煜軒說，民眾可用「S-H-A-F-T」口訣評估長輩認知狀況。S是購物（shopping）、H是家務（housekeeping）、A是理財（accounting）、F是煮飯（food preparation）、T是交通（transportation）。

林煜軒說，用這幾項日常生活常做的事評估長輩認知功能頗有參考價值，尤其是煮飯，如果發現長輩煮飯口味變了，可能太鹹或沒味道，就是已加鹽但忘記了，又反覆加，或根本忘記加鹽。

購物、理財可觀察年長者的計算能力，有沒有算錯錢，或帳單忘記繳；交通則是看長輩的方向感，會不會找不到路或本來熟悉的路線卻變得陌生。

林煜軒表示，有時候長輩雖記得做家務，但變得比較「費力」，也是警訊，如以往都會記得繳帳單，但現在必須寫記事本反覆提醒。

其他的評估技巧包含測試長輩記憶力，先告訴長輩3樣東西，如「紅色、快樂、腳踏車」；稍後再請長輩回憶，從頭到尾說了哪3種東西。另一個是計算能力「連續減7測驗」，請長者計算100減掉7，連續減5次，並依序說出5個答案。

不過，林煜軒說，短期記憶和連續減7測驗需要較高的問話技巧，可能有醫學背景者比較適用，一般民眾採「S-H-A-F-T」口訣，評估日常生活影響狀況即可。