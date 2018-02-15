春節也要當文青 9本書陪你過新年

2018-02-15 14:46 中央社 台北15日電



新春佳節闔家團圓之際，網路書店在經典文學、社會事件、新詩回春等3個主題，共推薦9本雋永深刻的作品，讓所有愛書人新春不寂寞，讀好書過新年。

網路書店博客來文化事業部部長張靜如分析，2017年書籍銷售資料顯示，小說閱讀人口其實低調持續成長，且愈年輕成長幅度愈高，主要消費類型集中在日本文學、華文創作與華文詩集。

過年長假，想要沉澱心靈，針對經典重新出書、社會議題的內省、華文新詩的爆發力等主題，博客來推薦讀者相關議題選書，趁著大魚大肉的休息片刻，也能花時間為自己的腦袋補給一下。

主題一，經典之所以為經典，因為時間改變不了它予人的深刻意義，經歷多年後重新出書，給新舊讀者更多空間自行品味。

1. 「百年孤寂」是諾貝爾文學獎大師馬奎斯最膾炙人口的代表作，也是魔幻寫實主義最偉大的不朽經典。如今出版50週年之際，首度正式授權繁體中文版。

博客來指出，百年孤寂是今年1月份的文學小說冠軍，甚至超越蟬聯已久的解憂雜貨店。馬奎斯藉由波恩地亞家族宛如夢幻泡影般的興衰起落，創造出一個涵蓋愛情與戰爭、政治與宗教、歷史與神話、生存與死亡的想像世界；不僅寫盡人生的悲歡離合，也訴盡生命的虛幻與孤寂。

2.「銀翼殺手」作者菲利普‧狄克（Philip K.Dick），其他25部作品也被改編為電影，像是「魔鬼總動員」、「關鍵報告」、「命運規畫局」、「攔截記憶碼」等都是科幻類型片的電影大作。

尤其，近2年科普類討論人工智慧（AI）的議題正熱，但1968年的科幻小說「銀翼殺手」，出版至今超過40年，內容仍舊貼近現今科技發展脈絡，描述的事情彷彿正在發生中。

博客來認為，銀翼殺手不只是本可讀性極高的小說，從中可感受小說家思緒走在科學家前面，豐富想像力甚至超越實驗室裡的假設和驗證。

3.日本漫畫家松本大洋經典漫畫繼 「惡童當街」、 「乒乓」 的 「花男」 ，1997年首次引進台灣，20年後終於再版。

博客來介紹，「花男」 敘述和母親同住的茂雄，一開始覺得花男是個「棒球狂」，也是不負責任、最糟糕的父親，隨著花男強大的純真氣場，兩人逐漸建立起羈絆，茂雄從無法理解到逐漸被花男的性格吸引，最後認同父親的夢想。

故事裡，立志成為菁英的兒子茂雄見識到菁英學園外各種光怪陸離的常民，完全不力爭上游汲汲營營，鎮日閒散毫無目標如夏日浮雲；看花男漸漸展現出一個尋常失敗的魯蛇在貧瘠縫隙中，為兒子擠出奇異又強大的父愛。

主題二，關於校園霸凌、性侵的問題受關注，林奕含的遺作「房思琪的初戀樂園」是去年銷售最好的書，環繞相同議題的出版品，今年也期望受到讀者關照。

4.來自南韓的作品「熔爐」，是描述南韓社會議題的代表作品，以光州一所聾啞殘障學校真實事件為藍本的作品，描述有心人士如何假宗教與慈善之名，行性侵斂財之實的重重黑幕； 博客來說，「熔爐」 深入撰寫事件揭發時，政府與民間是如何逃避求心安，引起社會廣大迴響。

「熔爐」後來改編為同名電影，男主角由韓國、台灣都擁有眾多影迷的孔劉主演，當初甚至是孔劉親自推薦這本書改編成電影。

博客來解釋，「熔爐」作者為孔枝泳，他的作品直接、誠懇、穿透人心，小說熱銷也引發現實中的社會改革，擅長以敏銳的觀察力描繪不合理現實，被南韓視為當代真正替人們幸福與憤慨而寫的作家。

5.「不再沉默」作者為陳潔?。書的開頭寫到，「我3歲的時候被4個人性侵。我被迫和性侵我的人住在一起3年，直到5歲，才脫離他們掌控。我決定要面對這些黑暗的回憶」，血淋淋撕開作者不忍卒睹的傷痕。

博客來說明，作者寫的是真實人生，利用自身痛苦經歷並自我療癒的過程。所經歷的巨大創傷，除性侵，更大的痛與失落是來自父母的漠視。在哀悼，埋葬殘酷童年的漫長旅程中，看見陪伴、接納與療癒的力量。這份力量，除當事人本身，也包括他後來的妻子。

6.「寬宥之南：開普敦天空下，一趟責任與原諒的和解之旅」，作者為莎蒂絲‧艾娃與湯瑪斯‧史敦吉兩人，而這是一本受害者與加害者合寫的書，為書市上罕見的作品。

莎蒂絲在16歲時與來自澳洲的交換生湯瑪斯陷入熱戀，沒想到就在一起出席聖誕舞會後，湯瑪斯在回程強暴了因酒醉無法動彈的莎蒂絲。9年後，莎蒂絲鼓起勇氣，寫信給這個把她困在心中牢籠多年的男子。

博客來解釋，這本書藏著關於雙方找尋彼此解脫的那把鑰匙，他們各持一半，決心共同直視陰影，重拾向前邁進的勇氣。

主題三，2017年華文詩集購買人數成長4成，且集中在16到26歲。這些受到30歲以下讀者青睞的華文創作者，多數是在社群活躍且懂得相互串連，讓新詩這個文類重新受到關愛。

7.「好人」寫出生活的種種必然和逼不得已，以至人與人之間的互相傷害、好人與壞人之間的矛盾。作者宋尚緯的詩句，從溫柔的視角，安靜凝視著一顆顆渴望成為好人而痛苦掙扎的心，「每個人都是好人，還好好地活著的，都是好人」。

8.「那些最靠近你的」試圖在飄忽的關係中找到最低限度的維繫與平衡，讓所有的話語圍繞著卻不觸及，雖然有距離，卻已足夠靠近。詩人陳繁齊筆下愛情的質地，是看穿一切預備好劇情所寫下的文字，像是用更加約束、安靜的方式取出安全距離和對方說話。

9.「我討厭我自己」收錄作者51首詩作，作者潘柏霖一貫直白易懂的用字遣詞，從內心深處被壓抑的情感出發，如同心圓般層層圍繞，不斷回頭對自我進行探究、對世界提出質問。

身為新生代詩人的潘柏霖，2015年底，自費出版個人第一本詩集「1993」，獨立書店上架一週就賣完，「我討厭我自己」是他的最新作品。（