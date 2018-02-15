春節用電安全有3招 電線切勿對折綑綁

2018-02-15 13:02 中央社 台北15日電



春節連續假期開始，經濟部能源局提供用電安全3撇步，提醒民眾，切莫為了收納方便，將電線對折綑綁，因為此舉容易造成短路起火燃燒。

春節連假期間，闔家團聚，不僅用電量大，且很多人會離家出遊，能源局提供3撇步，可以確保民眾用電安全。

一、居家掃除，水、電應分離。勿為美觀或方便收納，將電線對折綑綁，避免電源線內部電線的斷裂或外部絕緣被覆破損，造成短路起火燃燒的情形。

此外清潔電器用品前記得要先關閉電源、確認電線插頭已拔除；切勿以濕手觸摸電器、濕手接觸插頭、濕布擦拭電器或於潮濕環境使用電器產品。

二、圍爐團圓，避免用電過載。同一插座或延長線切勿同時使用過多電器設備，也應避免串接延長線使用，建議可挑選附有過載保護延長線，以免負荷超載造成線路溫度升高而走火。

使用中電器用品周圍應遠離熱源或易燃物品，避免電線因過熱或短路火花導致起火燃燒；沒有標檢局合格標章的產品不要買、不要用。

三、闔家出遊，總電源應關閉。離家前記得拔除家中電器產品的插頭，或關閉總電源開關（無熔絲開關）。

出遠門前，也可請有合格登記的電器承裝業，將家裡的線路及重要的電氣設備確實檢查及修理，戶外放風箏、釣魚時要避免在電線附近進行，以防止發生電線纏繞，路邊的電桿與變電箱內含高壓電，而且不可隨意攀爬，很容易發生觸電危險。