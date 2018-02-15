黃安批愛滋病患爽用健保？ 疾管署澄清

2018-02-15 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



黃安透露已回到台灣過農曆年。 圖／摘自黃安微博 分享 facebook 赴中國發展的藝人黃安批評，民進黨政府讓愛滋病患服藥終身免費，爽用健保，是因蔡英文總統投資愛滋病藥廠，有利可圖。對此，衛福部疾管署澄清，全球有健保制度的國家，皆有給付愛滋治療醫療費用，而台灣使用的治療藥物多是國際藥廠生產，國內藥廠沒有生產。

黃安2年前因舉發周子瑜台獨成為全民公敵，在台灣成過街老鼠。他昨天在微博發文說，2月4日，民進黨政府悄悄通過全世界的愛滋病患，都可以來台灣爽用健保、終身免費，健保局大請客。

黃安微博內容指出，這件事他始終覺得很詭異，健保局不是整天鬼吼鬼叫說要破產了嗎？怎麼又突然變得如此慷慨？

黃安微博內容說，原來，蔡英文投資了一家愛滋病藥廠，健保局的藥就是跟這家蔡氏大作坊買的。政府買單、蔡英文賺錢，快快樂樂賺到死！這就是整個事情的真相！蔡英文你也不必再裝謙卑再謙卑了，反正你也沒有那麼偉大。

疾管署今中午發聲明稿回應，國內愛滋病治療藥物，需經食藥署通過取得藥證，再由健保署決定納入給付和訂定給付點數，由醫院醫師按病人狀況開立不同藥物組合後，再向健保署申請給付，並無黃安所稱，由健保署購藥給病人。

另外，目前給付藥物多數為國際藥廠生產的藥物，尚無國內藥廠生產的新藥在內，也無網路所傳有國內藥廠的情事。

疾管署說，全世界有健保制度的國家，皆有給付愛滋治療醫療費用，世界衛生組織（WHO）並提出2020年全球90-90-90目標，亦即至少90%的感染者知道自己感染、90%的已知感染者接受治療、90%的治療者測不到病毒，將能有效降低新增感染人數，台灣也朝向該目標努力。