「牙科年假症候群」當心！ 門診量增3成

2018-02-15 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



春節過年吃喝無節制，牙醫師提醒，小心牙齒出包 。圖／遠東牙醫提供 分享 facebook 春節過年吃喝玩樂趣無節制，小心牙齒出包，有牙科診所統計，門診量就比平常多了3成，籲請民眾過年時，飲食作息還是要控制，小心樂極生悲。

台南遠東牙醫集團總院長林孟儒表示，春節過年假期大吃大喝，熬夜玩樂最容易碰上牙齒鬧脾氣，往年經驗，過年假期吃東西不慎、作息不正常情況下，年後門診就會湧進一堆患者，可稱為「牙科年假症候群」類型患者，常見大致為牙痛、齒裂、急性牙髓炎、假牙脫落等。門診量都比平日多了3成以上。

林孟儒說，一般人春節可能熬夜聚會、打牌，長忽略潔牙，加上疲累免疫力下降，最常衍生的牙齒問題是牙齦腫脹、口臭、刷牙流血等初期牙周病現象。

他建議，有上述徵兆時趕快年後找牙醫診所報到，由專業醫師照顧處置，配合多休息，補充蔬果適當營養素就可以。

林孟儒提醒，這類「年節症候群」，千萬不要隱忍拖延就醫，最怕病人自己買止痛藥服用硬撐，小問題拖成大狀況，賠上整個牙齒健康。

林孟儒說，要避免這些突發病痛，要先找牙科報到，把稍有狀況牙齒都先處理好，如超音波洗牙保養、補蛀牙都是小動作，卻是可以保佑牙齒頭好壯壯。牙周病患者，更建議要提早治療控制。