除夕全台都溫暖 開車注意霧氣

2018-02-15 10:00 中央社 台北15日電



今天除夕，全台好天氣。中央氣象局預報，中部以北高溫在23到26度間，南部在27到29度間，天氣穩定、溫暖。但民眾要注意起霧狀況，尤其深夜容易發生，打算夜間開車者要注意。

交通部中央氣象局預報員陳建安上午受訪表示，今天全台各地基本都是穩定、溫暖的天氣型態。根據預報，中部以北高溫可到攝氏23到26度之間，嘉義地區有機會到27度，南部地區則是落在27到29度間；東半部地區則是24、25度，全台都相當溫暖。低溫則約在15度附近。

降雨機率方面，全台都不太會下雨，稍微有降雨機率的地區是花蓮、台東靠海區域，因外海有些水氣，可能會飄一陣小雨。

陳建安表示，回暖的天氣特別容易出現霧，西半部、離島地區可能要多注意，尤其清晨跟深夜特別容易發生，如果民眾有計畫開夜車返鄉、出遊，要格外注意容易起霧的路段。

今天全台好天氣，陳建安表示，明天會有一道微弱鋒面掠過，略過之後東北風增強，迎風面有降雨機率，以基隆北海岸、大台北山區降雨比較明顯，可能明天上半天就有天氣轉變，到下半天則變化更明顯。

陳建安說，明天東北風增強，雲量也會稍多，氣溫也會些微變化，預估17日北部的高溫可能僅20度，比除夕、初一下降約6度，民眾也要注意溫差問題。