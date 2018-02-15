春節好天氣！今高溫29度微熱 明晚小變化

2018-02-15 07:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天除夕至明天初一白天西半部晴朗穩定，高溫將在26至29度之間，溫暖微熱；早晚因輻射冷卻，仍偏涼微冷，清晨低溫約在13至16度左右；東半部多雲，花蓮偶飄零星小雨、影響不大。 今天除夕至明天初一白天西半部晴朗穩定，高溫將在26至29度之間，溫暖微熱。圖為北市年貨大街。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook

他說，明晚至周六初二上半天東北風稍增強，但影響非常輕微；大部分地區仍為晴朗穩定、溫暖舒適的天氣；北台灣雲量略增，北海岸、北部山區、東北部地區有局部零星、少量降雨的機率。初二下半天北台灣天氣漸恢復穩定，其他各地仍為晴時多雲、舒適的天氣。

周日初三、下周一初四各地為晴時多雲、溫暖舒適；僅東北部、東部有零星短暫、少量降雨的機率。他說，下周二初五另有一波鋒面掠過、東北風增強，迎風面雲量增多、有局部雨的機率，氣溫略降；其他大部分地區仍為多雲時晴的天氣。21日初六、22日七大陸冷氣團逐漸南下，降雨範圍向南擴大，各地氣溫下降、北台灣轉冷，天氣變化大，應注意。

吳德榮說，整體而言，今年春節假期天氣，大致溫暖怡人；但西南部常處晴朗、靜風區，清晨容易起霧，空氣品質容易不佳。另外，金、馬容易受海面平流霧干擾，是否會影響交通？都該注意。

中央氣象局說，今天西半部地區日夜溫差大，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。清晨輻射冷卻影響，中部以北地區氣溫仍低。

氣象局說，明天、周六受到微弱鋒面掠過及東北季風影響，北部、東半部雲量增多，東半部地區、北部山區及南部山區會有局部飄雨的現象，北部及東北部地區的溫度也會略降；中南部影響不大，仍維持多雲到晴，白天溫暖舒適，日夜溫差較大的天氣型態。

周日、下周一天氣會恢復穩定，溫暖舒適，各地大多為多雲到晴的天氣，東部、東南部地區及南部山區有局部短暫雨。氣象局說，下周二、下周三又會有鋒面通過，且東北季風再度增強，北臺灣氣溫再度下降，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨。