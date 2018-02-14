8億大紅包加碼！過年天天大樂透
今起是六天春節假期，最受消費者歡迎的大樂透春節加碼活動也正式展開，從除夕至初五、天天都開大樂透，還有四百組一百萬元的「春節大紅包」，BINGO BINGO也加碼十四天，總加碼獎金高達八億元。
台灣彩券公司說，今晚除夕夜開獎的威力彩已連十八槓，加上春節加碼二億元，頭彩累積金額上看五點七億元。
大樂透也自除夕起開始加開，頭獎上看一點八億元，另外還有大樂透百萬加碼獎，中獎組數最多可達二一○組。
台彩總經理蔡國基昨特地前往彩券行跟民眾拜早年，並發放百分大樂透紅包，因民眾反應熱烈，排隊人潮眾多，現場臨時加碼卅份紅包。
台彩說，大樂透春節大紅包每期加開十個獎號，對中任六個就中一百萬元，若同一組中獎號碼有兩注以上中獎，獎金依中獎注數均分。
如果除夕到初一的四百組百萬獎金沒有全部送出，初二以後還會繼續加開十個獎號，直到四百組百萬獎金全部送出，或是到二月廿七日活動結束為止。
另外，每五分鐘開獎一次的BINGO BINGO也將從二月十六日開始連續加碼十四天，包括基本玩法、猜大小、猜單雙獎金都有加碼。
刮刮樂也是每逢過年最應景的搶手產品，台彩說，今年共推出新年限定刮刮樂共十五款，累積總獎金超過一九八億元，百萬以上獎項共有三五五個，包括六個千萬元以上的大獎。到目前為止，千萬元以上的大獎都還沒有被刮出。
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