8億大紅包加碼！過年天天大樂透

2018-02-14 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



台彩過年加碼，總經理蔡國基（左二）發送紅包。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

今起是六天春節假期，最受消費者歡迎的大樂透春節加碼活動也正式展開，從除夕至初五、天天都開大樂透，還有四百組一百萬元的「春節大紅包」，BINGO BINGO也加碼十四天，總加碼獎金高達八億元。

台灣彩券公司說，今晚除夕夜開獎的威力彩已連十八槓，加上春節加碼二億元，頭彩累積金額上看五點七億元。

大樂透也自除夕起開始加開，頭獎上看一點八億元，另外還有大樂透百萬加碼獎，中獎組數最多可達二一○組。

台彩總經理蔡國基昨特地前往彩券行跟民眾拜早年，並發放百分大樂透紅包，因民眾反應熱烈，排隊人潮眾多，現場臨時加碼卅份紅包。

台彩說，大樂透春節大紅包每期加開十個獎號，對中任六個就中一百萬元，若同一組中獎號碼有兩注以上中獎，獎金依中獎注數均分。

如果除夕到初一的四百組百萬獎金沒有全部送出，初二以後還會繼續加開十個獎號，直到四百組百萬獎金全部送出，或是到二月廿七日活動結束為止。

另外，每五分鐘開獎一次的BINGO BINGO也將從二月十六日開始連續加碼十四天，包括基本玩法、猜大小、猜單雙獎金都有加碼。

刮刮樂也是每逢過年最應景的搶手產品，台彩說，今年共推出新年限定刮刮樂共十五款，累積總獎金超過一九八億元，百萬以上獎項共有三五五個，包括六個千萬元以上的大獎。到目前為止，千萬元以上的大獎都還沒有被刮出。