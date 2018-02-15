春節天氣／天晴好過年 空汙好黏人

2018-02-15 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



春節六天連假登場，昨下班時段國道三號南下方向開始出現返鄉車潮。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

氣象局昨天說，明起大年初一到初五各地氣溫回升，都是晴朗好天氣，中南部白天高溫可到廿五度以上，但要注意日夜溫差大。環保署則提醒，春節期間因大氣擴散條件不佳，空氣品質恐惡化，中南部恐怕會在空汙中迎新年，民眾外出旅遊、拜年要留意。

氣象局說，今天除夕白天西半部高溫可到廿五度以上，但早晚溫差大，低溫約十三到十五度；初一、初二有微弱鋒面掠過，各地雲量增多，東半部、北部、南部山區會有局部短暫雨，其他地方多雲到晴，北部高溫約廿度，中南部可到廿五到廿八度。

初三、初四，花東、南部地區受雲系增多影響，會下一點雨，其他地方偏穩定天氣，北部約十五到廿五度，中南部約十五到廿八、廿九度；初五、初六有另道鋒面，東北季風也增強，北部白天高溫稍降，約廿度，中南部高溫變化不大。

環保署預報則顯示，春節期間由於各地天氣穩定，晴朗、無風，也較無雨，空氣汙染物容易累積，今天除夕中南部就恐陷入「紅害」，初二到初五，中南部也將難逃紅色警戒。

環保署指出，因應這波春節空汙，已請地方環保局參照空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法，加強汙染減量工作，並透過中央防制指揮中心群組，請台電公司與國、公營事業啟動減排等應變措施。