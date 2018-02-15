年節小酌藥當心 送禮停看聽

2018-02-15 01:41 聯合報 簡美如／亞東醫院藥學部藥師



服藥不喝酒，送保健品給慢性病患者需慎選，才能安心過好年。 本報資料照片 分享 facebook 春節到，美食佳餚配上酒，在歡喜過新年之際，要特別提醒慢性病患者如糖尿病、痛風病史者，控制病情是沒有假期的！此外，向親友拜年時，如何挑選適合親友的健康食品當伴手禮呢？以下將提供您如何聰明飲食，慎選好禮，讓您年節用藥不煩惱。

服藥期間 千萬不要飲酒

沾醬、滷製品、火鍋湯…等食物含有大量糖、鹽及油，三高及痛風病史者，應減少攝取，適量即可。酒精在體內代謝後會產生乳酸，與尿酸競爭排出體外，導致尿酸累積在體內，易引發急性痛風。此外，酒精對藥物的影響亦不容忽視，例如酒精與某些降血糖藥併用，會使酒精的代謝停滯，易產生臉潮紅、頭痛、噁心、嘔吐等症狀，同時降血糖藥的作用亦可能被延長，因而增加發生低血糖症的機率；當酒精與鎮靜安眠藥併服時，則可能加重鎮靜效果導致嗜睡。因此，服藥期間應盡量避免飲酒，並不是隔開時間就好。

保健食品 小心交互作用

「送健康」闔家歡喜，因此，保健食品也成為過年送禮的新寵。不過，對於有心血管疾病或固定服用慢性病藥物的長輩，這類健康伴手禮千萬要慎選，以免造成食品、藥品交互作用，導致副作用增加或影響藥效。舉例來說，有服用預防血栓、中風的藥品，像是抗血小板劑（如：阿斯匹靈或保栓通）或抗凝血劑，與魚油、納豆、濃縮大蒜精或活血中藥材（如：丹參、當歸等）併服時，可能導致出血的風險增加。而腎臟病患者代謝排除功能較不理想，選擇保健食品更需要格外留意，若產品的磷、鉀含量較高則不適合補充，在選擇如雞精、奶粉補充品等等時，建議優先從腎病患者專用的產品中挑選。

此外，以健康食品蜆精為例，內含物為高濃度蛤蠣萃取物，可能就不適合用於需限制蛋白及普林攝取量的高尿酸血症病人。因此，送禮學問大，建議您在購買前先「停、看、聽」。

停：預先了解病人的疾病情形及禁忌項目，不要因為廣告或家人朋友推薦就買。

看：看清楚標示說明、相關警語、注意事項、用法用量等內容。

聽：諮詢專業醫療人員，尤其服用慢性病藥品者，以免產生交互作用。

自行買藥 先看清楚標示

年節期間，就醫不便，若遇到腸胃不適或感冒，需自行購買藥品時，建議在藥師指示下服用，若服藥後未能改善，應即時至醫院就診，以免延誤病情。不需醫師處方的指示藥及成藥，食藥署已制訂非處方藥仿單外盒格式及相關規範，除規定標示成分外，內容亦應以民眾易於理解的文字表達，所以，使用前記得閱讀藥盒及說明書，保存時藥品和藥盒不分開，以便之後需再次使用時，可以安全用藥。