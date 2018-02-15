帶失智家屬出遊 別讓他累著

2018-02-15 01:41 聯合報 文／ 聯合報 文／ 陳韻如 整理



春節假期是家人團聚的好時機，許多家庭趁機安排家族旅遊，但對於失智症家庭，有時「團聚」反而成為家屬的壓力，北榮高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，除了藥物，可以和失智者共創美好回憶，以失智者的角度思考，包容傾聽，並用溫柔的方式回應，更能走入他們的世界。

安排出遊 看體力規畫

失智者的行動力可能與退化性關節炎或其他疾病有關，亞東醫院神經內科主治醫師賴資賢表示，除非病程已到晚期，才可能需要輪椅等輔具協助。帶失智者旅遊，可藉由日常生活陪同散步，觀察失智者體力狀況，記錄行走距離，做為旅行規畫行程、安排交通工具的參考。

1. 行程勿緊湊

在陌生環境應特別注意失智者遊走及走失，旅遊行程緊湊、容易疲倦，失智者受到較多刺激，精神行為症狀容易顯現於夜晚，例如，在夜晚醒來開門到外面遊走，因找不到房間而胡亂敲門。

2. 防走失手環

旅遊在外時，夜晚需特別保持警覺，家人最好睡得離房門近些，或透過防走失智慧手環帶有GPS定位功能，設定當失智者離開一定距離時發出警示音、房門加裝行動鎖等預防走失。

整理儀容 洗頭先溝通

過年前可帶失智者整理外表，讓失智者的心情正向轉變。仁安醫院附設居家護理所執行長邱青萸表示，失智者認知功能逐漸下降，記憶力、判斷力、控制力紊亂，至美容院洗頭可能沒有時間及方向概念，因此溝通相對重要。

1. 耐心講流程

耐心對失智者講解至美容院相關洗頭流程，並尊重失智者人格與自尊，選擇燈光明亮、動線清楚且安全的優良友善場所，避免店家因失智者智力下降或對環境產生錯覺、幻覺而任意斥責、譏笑。

2. 建立安全感

照顧者在失智者尚未熟悉美容院動線前，要多耐心陪伴偕同到美容院，並觀察情緒變化，與失智者溝通，給予安全感，建立失智者對美容院信任。另外，照護者也須注意走失預防措施，一旦失智者迷路，便於被人發現、送回。

不僅針對失智者，也鼓勵家中長輩走出戶外，重拾熱情與活力，讓大腦更快樂。另外，照顧者也需提醒自己，放鬆心情才能保有更良好的照護品質。（內容摘自新北市政府出版的「失智一百問」一書）