春節年假 空汙籠罩

2018-02-14 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



春節期間恐因氣象擴散條件不佳，影響空氣品質。根據環保署預報顯示，春節期間，西半部因天氣穩定，空氣汙染物容易累積，中南部恐致紅害。環保署指出，為避免空氣惡化，已召開會議請地方政府及中央部會強化應變作為提早因應。

環保署預報顯示，春節期間由於各地天氣穩定，晴朗、無風，也較無雨，空氣汙染物容易累積，除夕中南部就恐陷紅害，初二到初五也是紅害警戒。

環保署指出，除請地方環保局參照空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法，加強汙染減量工作及通報民眾執行防護措施，並透過中央防制指揮中心群組，請台電公司與國、公營事業提早啟動減排之應變措施。

環保署指出，國、公營事業昨天都已經進行集塵灰熱處理批次停機、製程降載、停止吹灰、搭配洗掃街等應變作為；台電公司依據實際備載等因素調度調整，啟動超效能運轉與減排降載等機制，昨天至今持續降載，減少空氣汙染排放。

環保署表示，將持續請台電公司、國、公營事業與中央部會盡最大可能配合減排措施，並呼籲各固定汙染源於春節空氣品質不佳期間能配合批次作業調整停機、製程降載、停止吹灰，共同維護空氣品質。