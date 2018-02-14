親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

年味越來越淡到底為什麼 網民：都是手機惹的禍

指日方不入救災現場 陸記者再爆料：陸委會曾打來問能否撤文

春節年假 空汙籠罩

2018-02-14 15:18聯合報 記者董俞佳╱即時報導

春節期間恐因氣象擴散條件不佳，影響空氣品質。根據環保署預報顯示，春節期間，西半部因天氣穩定，空氣汙染物容易累積，中南部恐致紅害。環保署指出，為避免空氣惡化，已召開會議請地方政府及中央部會強化應變作為提早因應。

環保署預報顯示，春節期間由於各地天氣穩定，晴朗、無風，也較無雨，空氣汙染物容易累積，除夕中南部就恐陷紅害，初二到初五也是紅害警戒。

環保署指出，除請地方環保局參照空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法，加強汙染減量工作及通報民眾執行防護措施，並透過中央防制指揮中心群組，請台電公司與國、公營事業提早啟動減排之應變措施。

環保署指出，國、公營事業昨天都已經進行集塵灰熱處理批次停機、製程降載、停止吹灰、搭配洗掃街等應變作為；台電公司依據實際備載等因素調度調整，啟動超效能運轉與減排降載等機制，昨天至今持續降載，減少空氣汙染排放。

環保署表示，將持續請台電公司、國、公營事業與中央部會盡最大可能配合減排措施，並呼籲各固定汙染源於春節空氣品質不佳期間能配合批次作業調整停機、製程降載、停止吹灰，共同維護空氣品質。

環保署也請民眾參考交通部春節輸運替代道路、車況之即時資訊，減少車輛怠速時間，並持續1尊3少1目標，也就是尊重宗教信仰、少香少金少炮、達成照顧民眾及信眾健康目標，避免空氣品質惡化。

民眾外出戴上口罩，預防空汙帶來的影響。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
民眾外出戴上口罩，預防空汙帶來的影響。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
分享

空氣品質春節台電
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

社群媒體直播叫賣夯 消保處：申訴510件 退貨退款多

2018-02-14 15:36

大愛！小兒麻痺男癌逝器捐 妻：這是他最後願望

2018-02-14 14:44

台灣嚴控塑膠吸管、塑膠袋 網友怒「為何日本不用？」

2018-02-14 13:49

影／基隆大樓外牆壁磚大崩落 疑寒流後暖陽熱脹冷縮

2018-02-14 12:44

大樂透百萬加碼明天正式展開 威力彩頭獎上看5.7億元

2018-02-14 12:34

2000元刮刮樂高達77.85%中獎率 但真的有賺嗎？

2018-02-14 11:20

男友蛋蛋變了！ 愛愛後走路怪竟是「睪丸癌」惹禍

2018-02-14 14:22

情人陰囊大小不一 女友機警揪出癌變徵兆

2018-02-14 10:49

本草綱目被嘲「笑話大全」中醫師轟：無知又理盲

2018-02-14 16:23

開工買一送一咖啡看這裡 優惠總整理

2018-02-14 16:39

賀陳旦：昨蝶戀花1週年 不能再犯同樣的錯

2018-02-14 16:21

去斑嫩妹追劇狂嗑3包瓜子 慘變大花臉

2018-02-14 16:14

傳政府將開放核食 民團齊反對

2018-02-14 16:04

結合物聯網人工智慧 桃市永豐高中讓機器人控制機器人

2018-02-14 15:47

原住民族語言發展法通過　有助台灣世界自由度排名提升

2018-02-14 15:33

老五老、曉明基金會送年菜 弱勢家庭溫暖過年

2018-02-14 15:09

迎春納財哪種花最好？專家推薦這幾款

2018-02-14 14:55

影╱不用出門也能活動筋骨 北護教你「狗年輕鬆操」

2018-02-14 14:41

影／一起「動次動次」！狗年如意操十分鐘消耗120大卡

2018-02-14 14:09

春節好天氣 開工日較濕冷

2018-02-14 13:44

台彩加碼！明後天加開獎 10碼中6獲百萬

2018-02-14 13:31

健保卡遺失或毀損 春節就醫怎麼辦？

2018-02-14 13:22

奇美醫虛擬實境體驗生老病死 7成以上民眾有感

2018-02-14 13:15

群花妝點「好狗運」 專家教你選盆栽

2018-02-14 13:10

愛吃檳榔 19歲男口腔癌前病變長白斑

2018-02-14 12:29

【重磅快評】蓮霧誘惑擋不住 山也變鹹了

2018-02-14 12:01

長榮洛杉磯台北航線 3月27日起再推凱蒂貓彩繪機

2018-02-14 11:37

大型重機爭取上國道 本季肇事違規檢核出爐

2018-02-14 11:32

親密關係之際為對方健康把關 醫師建議留心這些變化

2018-02-14 11:26

影／佛心來的...信眾點燈 廟方加碼讀疏文祈福

2018-02-14 11:22

春節假期走春天氣很不錯！開工日降雨很Blue

2018-02-14 11:20

姐弟戀婚姻在台正夯？戶所掐指一算：系金ㄟ

2018-02-14 11:00

Prynt Pocket結合AR技術 創造史上最動感的照片

2018-02-14 10:30

彩藝風華-黃照芳八十個展 畫出人生頓悟

2018-02-14 10:00

「總鋪師」電影的「雞仔豬肚鱉」 廚神帶你品嘗

2018-02-14 09:56

為什麼台灣公園蓋不出沖繩那種溜滑梯？

2018-02-14 09:46

今起3天 西半部空品不佳

2018-02-14 05:09

回暖了！中部以北高溫24度 日夜溫差達10度

2018-02-14 05:07

集資買彩券先報備！ 國稅局：免啦

2018-02-13 23:58
看更多

熱門文章

台灣嚴控塑膠吸管、塑膠袋 網友怒「為何日本不用？」

2018-02-14 13:49

基隆輕軌擬全面雙軌 經費增7億通車延後4年

2018-02-13 21:14

姐弟戀婚姻在台正夯？戶所掐指一算：系金ㄟ

2018-02-14 11:00

男友擅自幫忙包紅包做面子 女友怒批「虛偽」

2018-02-13 18:20

罹顏面神經麻痺淚流不止 心臟科權威洪惠風中西醫治病

2018-02-13 18:04

擴大限塑！ 環保署宣布：明年起內用禁塑膠吸管

2018-02-13 23:58

2000元刮刮樂高達77.85%中獎率 但真的有賺嗎？

2018-02-14 11:20

50歲壯男運動也重養生 竟罹高血脂症

2018-02-13 17:53

明年餐飲內用禁用塑膠吸管 三大速食業者配合辦理

2018-02-13 19:17

春節假期嘉義賞花 看這張圖最清楚

2018-02-13 17:02

過年不能做哪些事？長輩沒教但你一定要知道的年節禁忌

2018-02-14 08:00

再忍五年月薪上看25萬 他提「兩點原因」想辭職

2018-02-14 12:55

情人陰囊大小不一 女友機警揪出癌變徵兆

2018-02-14 10:49

2018戊戌12生肖運程（下）／猴雞狗豬 人和運揚

2018-02-14 06:00

回暖了！中部以北高溫24度 日夜溫差達10度

2018-02-14 05:07

大樂透百萬加碼明天正式展開 威力彩頭獎上看5.7億元

2018-02-14 12:34

集資買彩券先報備！ 國稅局：免啦

2018-02-13 23:58

德國牧羊犬失蹤 300公里外尋獲

2018-02-13 23:57

網紅努力工作拚買車 背後原因超暖心

2018-02-13 19:33

Ella帥炸時尚魂爆發 看時裝秀想飛出去度假

2018-02-13 17:26

回暖到初四！返鄉車潮明湧現 南下晚上9點後再上路

2018-02-13 18:03

今日星座運勢／獅子 輕鬆態度與人接近 有助運勢

2018-02-14 00:00

影／基隆大樓外牆壁磚大崩落 疑寒流後暖陽熱脹冷縮

2018-02-14 12:44

嘴唇黑斑 女童胃腸竟長10多顆息肉

2018-02-13 23:08

男友蛋蛋變了！ 愛愛後走路怪竟是「睪丸癌」惹禍

2018-02-14 14:22

過年大魚大肉別怕 營養師傳授吃不胖秘訣

2018-02-13 18:28

【重磅快評】蓮霧誘惑擋不住 山也變鹹了

2018-02-14 12:01

33歲女染流感死亡 疫情還在高峰別輕忽

2018-02-13 16:52

母愛真偉大！母灰貂鯊用盡最後的生命產下4隻小鯊

2018-02-13 16:45

高雄增加走春景點 看海、賞文創商品

2018-02-13 20:13

濃縮日韓法主婦智慧 這五招大掃除秘訣讓你輕鬆過年

2018-02-14 00:44

梅根梅克爾穿Burberry首訪愛丁堡 小方包已售罄！

2018-02-14 11:35

大愛！小兒麻痺男癌逝器捐 妻：這是他最後願望

2018-02-14 14:44

春節逛百貨公司買福袋 全台營業時間看這裡！

2018-02-14 09:11

本草綱目被嘲「笑話大全」中醫師轟：無知又理盲

2018-02-14 16:23

首次挑戰藝術麵包 糖塑女神裴志偉獲評審最高榮譽

2018-02-13 21:13

Coach太熱鬧啦！孫芸芸 朴信惠 水原希子擠看秀

2018-02-14 12:42

今天情人節！情人必看 吵架的「九一定律」

2018-02-14 00:45

新光三越過年好好玩 走春打卡優惠攻略

2018-02-13 21:21

春節金山泡湯、遊基隆如何避開車潮？替代道路看這裡

2018-02-14 09:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top