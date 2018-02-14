老五老、曉明基金會送年菜 弱勢家庭溫暖過年

2018-02-14 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



今天是小年夜，老五老基金會今天號召800名志工送出1500份年菜，這是第12年溫馨快遞，讓獨居長輩過好年。天主教曉明社會福利基金會也在昨天號召上百志工，送出500份年菜、愛心物資給弱勢者，溫暖身障弱勢者的心。 天主教曉明社會福利基金會前天開始送年菜、愛心物資，百餘名志工響應，關懷獨居老人、身心障礙者、特殊境遇及弱勢家庭。記者喻文玟／攝影 分享 facebook

老五老基金會連續12年在小年夜當天為獨居長輩送上新鮮現煮幸褔年菜，今年台中兵分兩路，市區由伊麗莎白酒店、天一素食協助製作；石岡地區年菜由老五老石岡服務中心中央廚房製作。

往年老五老都在中國醫藥大學的中央廚房，今年首次移師飯店，廚師前一天就備料、烹調，今天一大早天還未亮，老五老社工、志工們就在現場協助分裝，用人龍接力方式傳送年菜到SOGO百貨前廣場集合上車。

高齡87歲的高爺爺、73歲的陳奶奶是一對老夫妻，兩老獨自居住，爺爺平時多臥床休息、奶奶行動緩慢，今年是第3年收到年菜。陳奶奶說，小年夜特別溫馨，吃豐盛的年菜、志工陪伴聊天，感覺很幸福。

天主教曉明社會福利基金會前天開始送年菜、愛心物資，這項活動今年邁入第14年，主要對象是獨居老人、身心障礙者、特殊境遇及弱勢家庭。林爺爺今年70歲，與弟弟租屋同住，申請低收入戶補助，他患有帕金森氏症，行動不便導致外出受限，也幾乎無社交生活，平時多躺臥在床上休息。

曉明社福基金會執行長黃淑貞說，林爺爺接受居家服務5年，改善居家環境、照服員定時探訪，健康狀況得以為持，他的弟弟很感謝基金會分擔照顧壓力。