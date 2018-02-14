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年節返鄉人潮現 行控中心戒備

2018-02-14 15:07聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

明天就是除夕，農曆過年的返鄉人潮今天開始湧現，交九行控中心的人員全神戒備地緊盯著瑩幕上的車班動態，許民眾一個安全的返鄉行程。

明天就是除夕，農曆過年的返鄉人潮今天開始湧現，交九行控中心的人員緊盯著瑩幕上的車...
明天就是除夕，農曆過年的返鄉人潮今天開始湧現，交九行控中心的人員緊盯著瑩幕上的車班動態全神戒備，許民眾一個安全的返鄉行程。記者邱德祥／攝影
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明天就是除夕，農曆過年的返鄉人潮今天開始湧現，交九行控中心的人員緊盯著瑩幕上的車...
明天就是除夕，農曆過年的返鄉人潮今天開始湧現，交九行控中心的人員緊盯著瑩幕上的車班動態全神戒備，許民眾一個安全的返鄉行程。記者邱德祥／攝影
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明天就是除夕，農曆過年的返鄉人潮今天開始湧現，交九行控中心的人員緊盯著瑩幕上的車班動態全神戒備，許民眾一個安全的返鄉行程。記者邱德祥／攝影
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