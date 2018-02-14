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迎春納財哪種花最好？專家推薦這幾款

2018-02-14 14:55聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

蝴蝶蘭美麗討喜，吉祥如意，是春節最暢銷的應景花卉。圖╱台北花市提供
蝴蝶蘭美麗討喜，吉祥如意，是春節最暢銷的應景花卉。圖╱台北花市提供
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狗年吉祥行大運，春節就要擺盆美麗的話會放在家中，才顯討喜迎春，今年要放那些花好？由於中國人過年都要過到初15元宵節後才結束，聯合晚報請來台北花市專家，教導民眾如何迎春花過好年，推薦民眾5款盆花、5款切花，讓您花少錢，就能喜迎春，財源廣進，一路旺整年。

※年節大宗盆花推薦：

1. 蝴蝶蘭

蝴蝶蘭花期久，花色多樣且花型高貴大方，是春節送禮的首選，具有「幸福到來」「闔家歡喜」的意涵。由於花莖彎曲柔和、姿態輕盈飛舞，高貴而圓滿的花型人見人愛，因此蝴蝶蘭又有「蘭花之后」的美稱。

一般照養蝴蝶蘭，要注意採光佳、通風良好的地方，選購重點則是注意根系發展建全、花型完整、著色均勻等條件，觀賞花期一般約可長達一個月以上。平均約10天到半個月澆一次水，照養不麻煩、經濟又實惠。

蝴蝶蘭以紅、白、黃三大色系為主，又以紅花系列產量最多；光是紅花系列中，就有紫紅、淺粉、深粉、大紅、粉紅紫條紋等花色，花型又分有大花、中花、小花等三種花型（以大花型較多），春節期間又以紅花、紫花、粉紅花顯得喜慶討喜，高雅又大氣，是春節花卉的熱愛商品。

2.鳳梨花

鳳梨閩南話諧音就是旺來，春節象徵好運旺旺來，春節家家戶戶都會買上一個鳳梨花，象徵來年財源廣進，好運旺旺來，花色上有紅色、黃色、紫色可供選擇，造型討喜可愛，送禮自用兩相宜。

觀賞鳳梨種類多達數千種，各有不同的型態與變化，主要產期在冬季，由於壽命長，依品種不同，有的品種可達2個月，苞葉顏色橙紅、紫、黃三色系為主，由於顏色討喜，高貴不貴，深受國人的喜愛。

因此建議民眾在選購時，要仔細觀察盆栽，植株是否青翠有活力，葉片完整無破損，葉尖不枯焦，葉形不要太直立，葉色要全綠，照顧時，建議放在陽光不會直接照射的位置，也不需要常常澆水，壽命長、省事，是非常好照顧的懶人盆栽。

3.長壽花

長壽花是春節最佳的敬老盆栽，適合全家團圓，家有長輩，更具有祝賀之意，由於長壽花本身就具有長壽、常春的意涵，花如其名，花期相當的長，好好照養的話可以綻放整個春節。

長壽花的花色濃艷豐富，有紅色、紫紅、金黃、杏黃、橘黃、白色、粉色和雙色系列等，花期可長達1個月以上，尺寸多以3至5寸盆為主，小小一盆，就能帶入室內喜氣。

長壽花的植株壽命很長，容易栽種管理，是居家觀賞種植很好的選擇。選購時，節間緊密、且花莖分枝多者，另須注意根部健康，根莖交接處無褐化者為佳。

4.仙客來

花型就像仙人乘雲駕鶴翩翩飛來的仙客來，不管是花型或是花名都十分的吉祥，花色選擇多樣，特定品種甚至有迷人的香氣，非常適合在春節時擺放於家中。

側看仙客來的花朵，像極了一隻隻停在花梗上休息的蝴蝶；由於它的花苞展開後頗大，單生下垂，其花色繁多且富有變化，花形柔美優雅，洋溢著浪漫的風韻，也很適合情人互贈。

消費者在選購時，可選擇葉片茂綠、斑塊明顯、葉子上挺，植株成熟帶有花苞，花苞數愈多者佳，種植時保持盆土濕潤，7至10天澆一次水即可，若種在戶外，但要避免低溫和冷風。

5.金桔

春節前後，是宜蘭金桔豐收盛產的時節，金桔結實磊磊，金黃的果實象徵著豐收與財富，是春節代表的應景商品之一，除了觀賞用途之外，信手拈來，還能在寒冷的天氣中泡一杯熱騰騰的金桔茶，技能觀賞用，又能食用，沒有甚麼比這更適合春節了！

金桔果實可製成蜜餞、桔醬、桔茶等，食用金桔也有化痰止咳、消食散寒、止渴解酒、除口臭、醒酒等功能，對人體有很大的助益！中國社會中皆習慣春節時在家中擺放幾盆金桔盆栽，特別具有「四季吉祥」、「吉祥如意」、「大吉大利」的象徵。

建議民眾，在選購的時候，應該挑選結果約七分熟、顏色接近金黃色，果實顆粒大且飽滿，葉片翠綠無病斑或蟲害為佳。

年節大宗鮮切花推薦：

1.百合

百合的花型美觀大方，同時具有濃郁的香氣，是春節家中必不可少的裝飾，滿室芬芳讓居家洋溢著滿滿的喜氣。

建議民眾在選購時宜挑選花莖硬挺、花苞飽滿未開口、無折傷者佳，瓶插觀賞期可持續長達8至14天。花朵绽放後，建議將花藥去除，否則花藥成熟後開裂，花粉容易掉落而沾染到桌巾或是傢俱。

百合象徵百年好合，白花、粉紅花都非常討喜，是全年可生產之花卉，花苞外層紅潤、花朵綻放四分之三開，花色紅粉適中甚為討喜，且用途廣、觀賞價值高，花苞以三至四朵為多，展開後有淡淡清香，讓室內滿室生香。

2. 銀柳

銀柳的台語發音與「銀兩」諧音相似，有著招財吉祥的含意，因此廣受消費者的喜愛，其枝條具有可塑性，可彎曲架構成各種不同的造型，發揮創意就可以打造獨一無二的春節布置。

取一大把置於家中，搭配吉祥如意金元寶或紅色彩帶飾品，十分應景；民眾選購時宜挑選花莖堅實具靭性，花苞紅褐具光澤，少掉苞者為佳。

3.菊花

在春節期間，菊花代表富貴吉祥，菊花不僅花色多樣，幾乎包含您所能想像到的所有顏色，花型也非常多元，有大有小、有圓有扁，各種顏色與花形，可以滿足所有消費者的喜好。

菊科短日照植物，花色多樣，瓶插壽命一般皆可達到8至12天以上，選購時應挑選花苞飽滿、花莖直挺、葉片完整無乾枯現象，且花苞微開約4至5分者為佳，購買回家後，應儘快切除一小段花莖及除去花莖下半段葉片，並在清水中適量加入保鮮劑，可以讓花朵持久綻放，延長保鮮期。

4.劍蘭

劍蘭的花朵由下而上，象徵節節高升，劍蘭又稱「福蘭」，猶如「鴻福齊天」的氣勢，劍蘭花束長直、花苞多等特性，如配合大花器使用更可突顯家中的福旺氣勢，也可襯出豐富新春氣息。

選購劍蘭底部花朵已顯色、葉片翠綠乾淨（葉尖不宜有焦枯的情形）。買回家後，應先將外葉整理去除，折去老化的花苞或頂端1至2個花苞以促進其他花朵順利開放。

5.玫瑰花

107年春節除夕的前一天，恰好就是214西洋情人節，而花卉的愛情代言人首推玫瑰花，不管是代表火熱愛情的紅玫瑰或是純潔神聖的白玫瑰，各種不同花色和品種都能表達對情人、對家人滿滿的愛意。

諮詢/台北花市副理陳根旺

記者彭宣雅/整理

鳳梨花，鳳梨閩南話諧音就是旺來，春節象徵好運旺旺來。圖╱台北花市提供
鳳梨花，鳳梨閩南話諧音就是旺來，春節象徵好運旺旺來。圖╱台北花市提供
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銀柳象徵銀錢萬兩好兆頭。圖╱台北花市提供
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金桔象徵大吉大利。圖╱台北花市提供
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