影╱不用出門也能活動筋骨 北護教你「狗年輕鬆操」

2018-02-14 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



近期寒流接連報到，適逢農曆春節將至，闔家歡聚圍爐期間難免運動量減少，台北護理健康大學透過教育部的「大學在地實踐試辦計畫」拍攝「狗年輕鬆操、健康12招」影片，只要跟著影片動動筋骨在家也能活動身體，抗寒流讓身體更暖和。

北護大休健系主任呂淑妤也特地從健康十二招中，又挑出基礎五招，再配上大家耳熟能詳的「造飛機」童謠音樂，就成了適合較虛弱長者之「五福臨門」；包括三招坐式兩招站式輕鬆操：看電視看久了，廣告時間可將兩邊肩膀同時向前連續旋轉；可以玩石頭布遊戲方式，將兩手輪流向前伸直；抬抬腿：當家人起身困難的時候，來訓練股四頭肌肌力的方法就是「抬腳」，可以訓練腳力，膝關節好就比較健康。

呂淑妤也說，過年吃太多，覺得身材越來越「走鐘」了嗎，此時可以跟著上半身擺動，達到瘦腰效果；平常走路時，可將手臂大幅度前後擺動訓練全身。在過年期間家裡的老中青三代共同動一動，不但可以增加樂趣，也可增加身體活動量。她也說，如果在健康十二招中，挑出最實用的一招，那莫過於訓練股四頭肌肌力。