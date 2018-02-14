春節抗流感 中市醫院加開110特別門診

2018-02-14 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市衛生局今天說，春節前後為流感高峰期，截至12日為止，台中市今年共24例確診個案，其中19人沒有接種流感疫苗，8人在加護病房治療中，建議民眾打疫苗、戴口罩、勤洗手防疫，全市560家流感抗病毒藥劑合約院所在春節開診；台中市14家區域級以上醫院在春節期間（含除夕至初五）開設類流感特別門診110診次，分流急診就醫病患，避免交叉感染。 台中市14家區域級以上醫院在春節期間開設類流感特別門診110診次。圖／台中市衛生局提供 分享 facebook

台中市衛生局長呂宗學說，今年流感疫情與105年流感大流行時期相似，預估病例數將持續增加；今年到本月12日為止，台中市流感重症確診個案共24例（女性9人，男性15人），其中19人沒有接種流感疫苗；確診個案以有糖尿病、心臟病等慢性病者佔大宗，共22人；若以年齡區別，50歲以上共17人。

呂宗學指出，農曆年節即將到來，民眾返鄉參加聚會、活動或規劃國內外旅遊的機會增加，建議民眾以「拱手」取代握手，或在握手後以肥皂洗手；咳嗽時應以手臂遮住口鼻。

衛生局提醒民眾，若有呼吸道症狀應盡速就醫；出現呼吸困難、急促、缺氧、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，更應儘速至大醫院看診，依醫師指示使用流感抗病毒藥劑，詳情可進入衛生局網站，查詢看診院所及開診時間。