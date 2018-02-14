男友蛋蛋變了！ 愛愛後走路怪竟是「睪丸癌」惹禍

2018-02-14 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



今天是小年夜，也是一年一度的西洋情人節，37歲的吳姓男子與女友發生親密關係時，低頭發現男友的陰囊怪怪的，大小不一，性行為結束後「走路也怪怪的」，每次觀察陰囊都有變化，堅持要男友就診，結果診斷後發現竟是晚期的睪丸癌。

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，睪丸癌在早期大多不痛不癢，常見症狀是睪丸兩側大小不一致、腫大、沉重感、疼痛或變硬，部份人會出現陰囊水腫、淋巴腺腫大，但有些無明顯症狀。發生原因尚不明確，有研究顯示可能與基因有關，此外患有隱睪症、家族史、不孕症者發生率較高。

周固說，睪丸癌常見症狀之一就是外觀腫大，當腫大到相當的程度時，就會與衣物摩擦而造成不適，進而影響走路姿勢。因此在診斷睪丸癌時，會先觀察、觸診睪丸的狀態，配合超音波、驗血腫瘤標記確認。

根據目前研究的顯示，睪丸癌對化療非常敏感有效，若已發生轉移也有機會治療。以精原細胞瘤來說，早期接受手術及放射線治療、化療，五年存活率高達98％，晚期則約為35％到75％。

周固呼籲，睪丸癌無特定預防方法，有隱睪症病史、不孕症者、睪丸癌家族史者應特別注意。男性平時洗澡時，可自我檢查，自摸並觀察睪丸兩邊大小是否一致，大小有無改變、有無硬塊或疼痛等。