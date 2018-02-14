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影／一起「動次動次」！狗年如意操十分鐘消耗120大卡

2018-02-14 14:09聯合報 記者游昌樺╱即時報導

春節就要來了，針對狗年，國泰醫院物理治療師簡文仁設計「狗年如意操2.0」，以伸展、肌力強化、心肺有氧和平衡穩定為主，希望能讓國人在大魚大肉，或是窩在一起打牌看電視的年節，早晚抽空10分鐘做完4個招式，就能消耗熱量120大卡，健健康康過好年！

國泰醫院物理治療師簡文仁，示範狗年如意操2.0。記者黃國維/攝影
國泰醫院物理治療師簡文仁，示範狗年如意操2.0。記者黃國維/攝影
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