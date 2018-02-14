春節好天氣 開工日較濕冷

2018-02-14 13:44 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



今天是小年夜，進入六天春節假期，民眾大包小包準備返鄉。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

今天是小年夜，民眾陸續返鄉過年，也出現了久違的陽光。中央氣象局表示，今年春節整體來說，天氣都不錯，中南部白天高溫還可能達到25度，適合走春迎新年。

中央氣象局預報中心預報員林柏東表示，今明兩天天氣很穩定，看到太陽的機會大，花東地區雲量增多、飄雨零星，大部分地區天氣都很穩定，白天中南部可達24至26度，晚上降到13、14度，日夜溫差達10度以上，提醒民眾多留意，外出多加件衣服、攜帶雨具。

至於初一初二，因為有微弱鋒面通過，但結構並不是非常扎實，對天氣影響不明顯，主要反映在白天高溫，北部南部山區會降雨，其他地區溫度略降兩度，北部高溫在20度左右，中南部花東都會在20度以上，民眾只會感覺雲量多，陽光不見了。

林柏東表示，初三初四鋒面過去，花東南部地區會零星降雨，回暖也是兩三度的差別，民眾感受不明顯；初五鋒面通過，北部東半部南部山區會降雨，由於比較濕，民眾會覺得好像又冷了一點，降雨機率與雲量都會增多，北部落在16到19度，因為降雨感覺又更涼，中南部高溫還是維持25度上下，花東地區則是23、24度。

六天連假返鄉，高公局建議民眾返鄉可多利用替代道路，北部地區湖口到新竹、台中彰化到埔鹽地區將是今天下午比較壅塞的路段，車速會維持40公里左右，建議民眾南下可走西濱替代道路。今明兩天沒有高乘載管制，明天0時到5時，停止收費，請用路人多加利用。

高公局副組長張崇智表示，國3部分因為經過多個風景區，今明兩天返鄉車潮多，出遊到風景區少，因此南下的民眾也可考慮走國3，應該會相對順暢，或者明天再出發返鄉。

台鐵表示，今天中午過後會出現返鄉人潮，到傍晚和下班人潮匯流會達到最高峰，預估一天會有74萬人次，台鐵開放自強號八折站票，若短程又還沒有搶到票的民眾可考慮。