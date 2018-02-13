集資買彩券先報備！ 國稅局：免啦

2018-02-13 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



財政部昨強調，集資買彩券中獎分錢沒有課贈與稅的問題，民眾可自行保存集資佐證資料以備查。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

兩位民眾去年集資中了大樂透頭獎，因無集資證明，主動申報繳了二千多萬元的贈與稅。財政部昨強調，集資買彩券中獎分錢沒有課贈與稅的問題，民眾可自行保存集資佐證資料以備查，無須事先向國稅局報備。國稅局表示，已繳贈與稅的中獎者，若能提出合資證明，可申請更正退稅。

嘉義市去年開出大樂透頭獎，一注獨得新台幣三點九二億元，但中獎人出面領獎時表示，該大樂透是他與友人集資購買，但事前未報備集資，因此主動申報繳交二千多萬元的贈與稅。

南區國稅局局長盧貞秀昨說，台彩會提醒集資買彩券的中獎人，若無資證明恐有贈與稅的問題，去年嘉義中頭獎的民眾可能因此主動申報繳納贈與稅。

盧貞秀說，買彩券都是幾百元的小金額，不太可能有匯款證明等足資證明集資的資料，但「親兄弟也要明算帳」，民眾要自行留存相關紀錄，載明各自姓名、出資多少等紀錄，也可留存通訊軟體對話紀錄來證明，事前向國稅局報備只是其中一種比較完備的方式。

財政部官員說，經向五區國稅局初步了解，目前沒有發生過有民眾集資買彩券，事後提不出證明遭國稅局反勾稽補徵贈與稅的案件。另一筆台彩史上最高單注獎金逾卅億元的集資中獎案件，並未申報贈與稅；但其中一名中獎人將部分獎金贈與小孩，所以有向國稅局申報贈與稅。

官員說，一般而言，集資人彼此若不是親屬，分錢不太會被認為是贈與，但有親屬關係就比較可能被質疑，因為二親等以內親屬間財產的買賣視同贈與，容易被查，所以還是要留證據以供事後備查，「但不可能都要大家事先向國稅局報備啦，如果都要報備，國稅局會被塞爆」。