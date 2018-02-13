限塑 明年起內用禁塑膠吸管

環保署說，明年起，一定規模的餐飲業者內用飲品，不提供一次性塑膠吸管。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

環保署限塑政策將再擴大。環保署長李應元昨宣布，明年起連鎖餐飲等具一定規模的業者，內用飲品不得提供一次用塑膠吸管，要以重複性材質替代。若規定上路，台灣將是全世界首個推動禁用塑膠吸管的國家。

肯德基、王品集團、伯朗咖啡館、台灣麥當勞昨都指會遵循相關法規。麥當勞說，自去年十二月起，已特別設計不織布材質購物袋，鼓勵消費者重複利用，伯朗咖啡館也說，內用皆使用馬克杯與碗盤等可重複使用餐具，外帶也享有自備杯折抵優惠等。星巴克回覆「因相關的法令及配套措施我們不清楚，故暫無法回應」。

塑膠吸管對於海洋危害甚大，環保署昨說明海廢行動方案重點，其中，最重要的就是二○三○年將禁限用一次性塑膠製品期程，例如購物用塑膠袋、免洗餐具、外帶飲料杯及塑膠吸管等。

據規畫， 二○二○年起，所有開立發票的商店都限用購物塑膠袋，只要是列管的限塑商家，餐廳內用不得提供免洗餐具，內用飲品也不得提供一次性塑膠吸管。二○二五年起「全面限用」四項塑膠製品；二○三○年則「全面禁用」。

有不具名的衛生官員說，當年推動一次性使用的餐具，主要是飲食衛生的考量，未來若要一次性的塑膠餐具要退場，餐廳、小吃店提供的餐具，就必須要洗得非常乾淨，要有清洗的標準作業程序。