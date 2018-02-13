量少、成本增 許多年貨變貴了

2018-02-13 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



新北市主計處昨公佈節食材零售物價指數，全雞、豬肉、乾貨都全面漲價。 圖／新北主計處提供 分享 facebook

今天就是小年夜，家庭主婦近日採購圍爐、拜拜年菜等年貨，一定發現漲價了。原因出在，產量銳減與成本增高所致，包括雞、豬、乾貨都漲價，反倒柑橘、蘋果等水果因進入盛產期，價格較便宜。

主計處指出，全雞物價指數比去年上漲5.65%、豬肉上漲2.12%，主要原因，雞肉產量較去年少，天氣寒冷民眾燉湯進補，使得雞肉需求量大增價漲；豬肉則因為豬隻飼養場減少，供量較去年減少。

另外鯧魚雖較去年同月下跌19.77%，但比上個月漲了4%。主計處表示，依歷年資料觀察，鯧魚價格在春節前一周變動較明顯，預估春節前仍會有波漲勢。

至於香腸、臘肉及魷魚乾等乾貨指數，分別較去年同月上漲6.55%、2.75%及2.38%，這些也因今年原物料進貨成本提高造成價格上漲，但為了促進買氣提前降價，香腸、臘肉仍比上月略跌0.50%及0.05%，魷魚則因全球暖化導致魷魚捕撈量減少而價揚。

另外年菜不可少的應景蔬菜蘿蔔、芥菜及韭菜，也較去年同月上漲12.51%、45.12%及1.93%，原因在於蔬菜受氣候不穩定影響，產量減少價格較去年昂貴，但今入冬季產期後供量增加，價格已稍下降。

過年熱門水果棗子、鳳梨、柑橘及蘋果，因去年受颱風影響小供量充足，指數相對下跌，價格較為便宜，而柑橘、棗子因為進入產季、蘋果則供量穩定，價格也比上月便宜。