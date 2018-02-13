大樂透第107013期頭獎槓龜

2018-02-13 22:42 中央社 台北13日電



大樂透第107013期今天開獎。中獎號碼為10、19、45、04、35、26，特別號38；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎1注中獎，得獎金208萬3516元；參獎有50注中獎，各得獎金4萬4875元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。