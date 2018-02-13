基隆輕軌擬全面雙軌 經費增7億通車延後4年

2018-02-13 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



基隆輕軌可行性研究進入尾聲，最快農曆春節後將召開期末報告審查。為提升基隆輕軌容量，基隆至南港展覽館站，可行性研究建議採全線雙軌化方案，經費將增7.08億達88.42億。聯合報系資料照 分享 facebook

基隆輕軌可行性研究進入尾聲，最快農曆春節後將召開期末報告審查。根據報告，為提升基隆輕軌容量，基隆至南港展覽館站，可行性研究建議採全線雙軌化方案，經費將增7.08億達88.42億，每小時發車10至12班車，台北往返花東運能增50％，通車則可能延後4年至2026年。

不過，台北市長柯文哲去年對基隆輕軌台北市出口在南港展覽館很有意見，要求改到南港站並採地下化設計，多次砲打中央；基隆輕軌可行性研究雖有將延伸南港站納入評估，台北端出口將在南港展覽館或南港站仍未定案，學者認為仍應採原方案，端點在南港展覽館並採平面方案較佳。

去年3月蔡英文總統宣布斥資4年打造基隆輕軌，最初規劃經費約81.34億，採利用台鐵第3軌連接基隆到南港展覽館，每小時輕軌加台鐵單向可發5至6班車，並於2019年2月完成綜合規畫與設計、6月動工，並以2022年5月通車為目標；根據最新方案經費將至少增加7億，通車期程則將延後4年。

可行性研究提出兩大方案，分別是第三軌優化方案，樟樹灣至南港展覽館採台鐵原有地下第三軌；以及全線雙軌化方案，樟樹灣至南港展覽館以平面佈設，總經費為88.42億元。延伸南港車則有平面、高架兩方案，但無論是平面或高架，都預計2026年才能通車；若選用地下化方案施工期程則需延至2027年，經費也須達171.84億元。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄認為，原方案三股道會干擾台鐵正常營運，對提升容量也沒有太大幫助，改為從基隆到南港展覽館完全雙軌後，可從每小時6班提升到12班，不僅解決基隆問題，台鐵運量也可挪給花東。不過有利也有弊，原來可從基隆到南港、台北，將來要到台北就必須到七堵轉乘或到南港展覽館轉捷運，必須進一步調查各種需求。

張勝雄也說，台北市一直認為輕軌應地下化，但他認為，台北的作法常會成為各縣市效法對象，就更不該將輕軌地下化，「否則跟捷運有什麼差別？」他解釋，這是整個運輸策略，台灣既要鼓勵大眾運輸，就不能永遠讓公共運輸當「忍者龜」，義大利同樣有很多汽機車，卻仍能讓輕軌在路面上與汽機車共存，台北市應學習讓輕軌在路面被看見，也才能學著真正落實將私人運具移轉至公共運輸。