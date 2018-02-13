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「壓歲錢幫你存起來...」 不如跟孩子說明白

2018-02-13 23:08聯合報 記者李樹人／台北報導

過年紅包用途未說清楚，恐造成親子爭執。 圖╱本報資料照片
過年紅包用途未說清楚，恐造成親子爭執。 圖╱本報資料照片
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年節將至，小朋友拿到紅包很高興，但許多家長以支付學費、幫忙存起來為由，全數拿走。精神科醫師表示，這可能造成親子關係緊張，建議家長先與孩子溝通，詢問想拿錢做什麼？買什麼？如果等孩子長大後發現多年來的壓歲錢早被父母花光，恐出現家庭革命。

春節假期，親子爭執最常見的導火線就是紅包何去何從，大部分家長總以存錢、當學費為由，拿走了孩子所有壓歲錢。馬偕兒童醫院兒童心智科資深主治醫師臧汝芬指出，曾經遇過類似個案，孩子從小所收到壓歲錢，都被父母給拿走了，理由是大學學費很貴，幫他在銀行開戶頭，全部存起來，沒想到孩子考上大學，家長無力負擔學費，要他申請學貸，這時他追問「之前壓歲錢不是存起來當成學費？」家長回說，「怎麼可能，錢早就光花了」，雙方激烈爭吵。

臧汝芬建議，應該讓孩子知道自己可以支配的紅包有哪些？至於其他親友給的壓歲錢，依照禮俗，家長還得包還給親友的孩子，一來一往，所剩不多，甚至還虧錢；正確的作法應該向孩子直接說清楚，「紅包只是習俗」。

台中慈濟醫院身心科主治醫師蕭亦伶表示，家長應該有同理心，先站在孩子立場想一想，「每年的壓歲錢都被拿走，令人生氣、難過」，並引導孩子說出想法、想拿錢做什麼？

等到孩子大一點，就可以討論存錢、花錢的正確概念，蕭亦伶建議，讓孩子從小養成存錢、用錢的觀念，讓他們知道自己存到多少錢，就可以買想要的東西。如果一味地欺騙，說「壓歲錢幫你存至銀行」，孩子長大後若問起壓歲錢去處，場面勢必尷尬。

此外，家族團聚時，家長常會相互比較孩子的學業成績、才藝，蕭亦伶指出，不論年齡大小，只要被拿來比較，都會讓人不舒服，也千萬不可強迫孩子公開表演，大秀才藝，以免得到反效果。

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