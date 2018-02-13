健康你我他／一甕佛跳牆 家人滿嘴生香

2018-02-13 23:08 聯合報 文／林錦鳳（台南市）



佛跳牆是道集山珍海味於一甕的筵席大菜，用料考究，屬於中國閩菜極具特色的精典名饌。 圖•文／林錦鳳（台南市） 分享 facebook

有一年年夜飯，跟家人至飯店歡聚，其中有道佳餚以蘋果綠的瓷甕盛裝，當服務生端來這道菜，一股香味噴鼻而來，在氤氳熱氣中散溢，在座每位親人都忍不住食指大動。一時箸起饌落，一小甕佛跳牆在幾個起落之間，一掃而光！眾人滿嘴生香、意猶未盡。

佛跳牆是道集山珍海味於一甕的筵席大菜，用料考究，屬於中國閩菜極具特色的精典名饌。據說有幾位文士至飯館用飯，嚐到此菜，驚為人間美味，其中一個即興吟道：「罈起葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來。」此為佛跳牆命名的濫觴。

這道菜其實做起來不難，首先大骨熬一鍋高湯備用，然後在鍋子裡熱油，把紅蔥頭爆香，加入蒜頭和蔥拌炒至香味出來，把鍋中食材和油分開裝碗。

取爆香紅蔥頭的熱油爆香栗子、芋頭、香菇、鵪鶉蛋，加三大匙醬油，讓食材入色，然後倒進高湯，再加入一匙蠔油、冰糖、兩匙胡椒粉、一匙鹽，攪拌均勻，讓高湯煮至滾沸。

然後備一瓷甕，由下至上，依序放入筍片、排骨酥、豬腳、紅蔥頭、蒜頭，再把高湯裡煮料撈起放進，最後再倒入高湯、魚皮、紹興酒或五加皮一小碗、烏醋一匙，用熱保鮮膜封起，鍋底倒一杯水，放進電鍋蒸2小時。

希望家人透過美味的咀嚼感官享受，傳達年慶的歡樂氛圍。