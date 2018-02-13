故宮國寶動畫搭嘻哈 貼圖明星軋一角

2018-02-13 22:43 中央社 台北13日電



故宮博物院推出3D動畫「國寶星遊記」，13日舉行動畫片首映會，為力求貼近年輕族群，首次找來貼圖明星跨域合作。圖／故宮提供 分享 facebook

故宮博物院自2007年起推出多部國寶動畫作品，今年打造3D動畫「國寶星遊記」力求貼近年輕族群，找來貼圖明星跨域合作，主題曲更首次搭上嘻哈饒舌風，開創故宮動畫新面貌。

故宮今天舉行「國寶星遊記」動畫片首映會，參與作品的動畫團隊導演劉育樹、總監黃中軍，還有貼圖明星米粒大叔、Lu's、熊秋葵背後的圖文插畫家到場，分享參與動畫的幕後花絮。

「國寶星遊記」仿造「西遊記」經典主角設定，透過3D動畫將故宮文物「西漢彩繪陶豬」、「唐三彩馬球仕女俑」、「十五世紀越南青花加彩猴王」、「清代珊瑚魁星點斗盆景」化身為生動活潑的演員，組成在宇宙星球間找回貪玩夥伴的冒險團隊，完成五星連線任務的故事。

劉育樹表示，故宮有說不完的故事，希望透過專業的動畫技術能力受到更多人注意，此次用開放的心態和圖文插畫家一同「玩出來」的成品，不僅有話題性，也體會到團隊氛圍，合力在同一平台上發光發熱。

「國寶星遊記」角色都由劉育樹親自挑選，為了讓更多年輕朋友喜歡，他營造「以更時尚動漫的方式認識故宮文物」，但礙於片長無法加入太多構想，他期許「國寶星遊記」後續有機會發展續集或電視電影。

動畫總監黃中軍向中央社記者表示，動畫製程約一個多月，為力求高度還原國寶文物的寫實度和精緻度，花費很多心力在製作文物的3D模型。談及首次和插畫家合作，他起初有些擔心3D動畫和2D插畫兜不起來，但還好最後成效還不錯。

演唱嘻哈主題曲的饒舌歌手MC耀宗說，他自己也是動漫迷，此次和故宮合作嘗試透過中國風元素結合嘻哈，但為了把文物入詞，花費很多時間研究文物背景資料，努力避免唱得太死板，同時唱出饒舌的口氣和味道。

故宮近年力求貼近年輕族群，故宮副院長黃永泰今天受訪指出，相較於過去的國寶動畫，這次是故宮首度嘗試融合嘻哈元素，由於他的兒子就是DJ，對於這樣的音樂風格也相當能接受，力求「年輕、年輕、更年輕」。