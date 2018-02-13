親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
慶富案起訴五人
花蓮大震災情慘
震災善後動起來
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

許維恩露面證實與Kid分手：像家人一樣的朋友

前總統女婿趙建銘捲醫療糾紛 醫院這麼說

紅十字會今起募款 盼募2億協助災區重建

2018-02-13 18:39聯合報 記者林良齊╱即時報導

紅十字會搜救隊在花蓮強震中提供協助。圖／中華民國紅十字會提供
紅十字會搜救隊在花蓮強震中提供協助。圖／中華民國紅十字會提供
分享

衛福部今天審核通過紅十字會的「花蓮震災勸募專案」並從即日起至今年5月6日，目標2億元，紅十字會強調，勸募款項將一如既往專款專用，協助災區賑濟復原重建，經費使用期限至110年2月6日止。

2月6日深夜11時50分花蓮發生芮氏規模6.0強震，天搖地動花蓮釀災，造成17人死亡、285人受傷，統帥飯店、雲門翠堤大樓嚴重塌陷、白金雙星大樓及吾居吾宿大樓傾斜，目前仍有493位災民接受安置。

紅十字會社工處同仁昨天抵達花蓮，慰問罹難者家屬及傷者，首批發放國內罹難者家屬慰問2案，每案20萬元、境外來台奔喪家屬3案，每案1萬元及傷者慰問14案，每案3萬元，共計85萬元。紅十字會也以最快速度整修閒置的誠信營區，提供災民中期安置。2天內已完成營區內誠信及光復大樓油漆粉刷、水電管線檢修，並提供包括電視5台、直立式開飲機、桶裝水飲水機各2台。並設置公用冰箱3台、洗衣機6部、烘衣機3台，脫水機3台，採購床板90組、基本床組110組及桌椅、衣櫥等日常生活設備，估計可安置45戶災民早日恢復正常生活。

截至今天中午，共造成17人死亡、285人受傷、493位災民接受安置。為協助賑災，本會第一時間集結救災隊第一丶二丶三大隊及四大隊花蓮、台東中隊計84名救災隊志工及同仁協助搜救，堅守第一線超過60小時，直到政府單位決定以小型怪手開挖為止，頻繁的餘震、濕冷的氣候以及扭曲變形的環境，在在考驗救災人員的體力和意志。

紅十字會會長王清峰表示，花蓮強震震所有指定捐款及募款所得，將專款專用，全力協助花蓮地震受災者及復原重建，期望透過各項計畫協助，讓受災民眾早日復原。洽詢電話（02）2362-8232。

紅十字會搜救隊在花蓮強震中提供協助。圖／中華民國紅十字會提供
紅十字會搜救隊在花蓮強震中提供協助。圖／中華民國紅十字會提供
分享

紅十字會搜救隊在花蓮強震中提供協助。圖／中華民國紅十字會提供
紅十字會搜救隊在花蓮強震中提供協助。圖／中華民國紅十字會提供
分享

紅十字會募款強震
年終不夠買 新春送紅包 千元禮券免費領

相關新聞

煙波飯店為花蓮集氣 供免費住宿及住房應援專案

2018-02-13 18:18

傅崐萁指中央賑災大小眼 王定宇反嗆：賑災搞排場

2018-02-13 17:02

金援重建 陳美伶：中央絕對不會虧待花蓮！

2018-02-13 16:58

【重磅快評】花蓮「漂亮生活」破滅 速成觀光後遺症

2018-02-13 20:04

震災後對岸禁來台觀光 徐國勇：請海基會了解中

2018-02-13 17:06

足感心！花蓮強震災戶一家五人免費換新建保卡

2018-02-13 14:28

評／大震後，文化財如何搶救？

2018-02-13 14:19

花蓮人抗議：遠百不拆危樓

2018-02-13 14:06

蔡英文高雄勞軍 感謝國軍投入花蓮救災

2018-02-13 13:38

花蓮又一地標要消失 傅崐萁：舊遠百限期一個月拆除

2018-02-13 13:32

搶修道路、水管 網友：向救災無名英雄致敬

2018-02-13 12:56

面對重大災難 國防部：國軍第一個到 最後一個走

2018-02-13 12:12

陸記者公布震災救援畫面 日代表確說危險無法進去

2018-02-13 11:53

「不拆舊遠百，不進新遠百」 花蓮人抗議遠東不拆危樓

2018-02-13 11:48

遠百聲明：花蓮遠百舊大樓 21日將再度會勘

2018-02-13 11:42

黃智賢：台獨怕台灣社會看見大陸搜救隊奮不顧身

2018-02-13 11:42

雲門翠堤拆除作業 土木技師評估恐到年後

2018-02-13 10:49

一方有難八方支援 大陸交通銀行捐300萬賑災

2018-02-13 10:35

正視建築安全 內政部上半年將端老屋補強實施方案

2018-02-13 09:59

【重磅快評】連地質調查都要省 天佑台灣只用嘴巴喊

2018-02-13 09:35

花蓮賑災 陸企捐款千萬

2018-02-13 00:56

花蓮受災戶安置 收容所明早關閉

2018-02-13 00:05

助花蓮 新北13宮廟捐3380萬

2018-02-12 23:28

比維冠難…拆雲翠要堆土4樓高

2018-02-12 22:39

14日擬關閉收容所 花蓮受災戶將安置飯店

2018-02-12 21:54

花蓮賑災捐款 衛福部首開行動支付管道

2018-02-12 18:59

花蓮強震！企業送暖助賑災 愛心捐款名單出列

2018-02-08 19:30
看更多

熱門文章

花蓮災情慘 網酸「未見韓國關心」 在韓台媳這麼說

2018-02-13 09:41

陸記者公布震災救援畫面 日代表確說危險無法進去

2018-02-13 11:53

美國大兵出「打草公差」 比比台美有何不同

2018-02-13 00:15

花蓮又一地標要消失 傅崐萁：舊遠百限期一個月拆除

2018-02-13 13:32

我巴紐代表團遭更名沒收車牌 外交部：不滿、遺憾

2018-02-12 20:42

民間預測家發文 一句話再惹怒花蓮人重創復建

2018-02-13 00:41

失聯飛官妻的擔當：老公不累了 謝謝你那麼疼我

2018-02-13 08:18

「不拆舊遠百，不進新遠百」 花蓮人抗議遠東不拆危樓

2018-02-13 11:48

蔡英文執政關鍵調查 台獨創10年新低、統一創10年新高

2018-02-13 11:47

蘭嶼部署鷹式飛彈 專家認為首要意義為戰略表態

2018-02-13 14:35

高官全沒事 立委怒「司法還能信嗎」

2018-02-12 23:38

統帥飯店震垮拆到剩招牌 傳轉讓也告吹

2018-02-12 22:04

「希望他能美美的走」 遺體修復師完成震災家屬願望

2018-02-12 20:12

傅崐萁指中央賑災大小眼 王定宇反嗆：賑災搞排場

2018-02-13 17:02

我擬採購F-18戰機取代幻象？空軍：依作戰需求而定

2018-02-13 10:31

詐團發災難財、把坍塌大樓當景點 台灣最美風景是人？

2018-02-13 10:00

孫大千：民調比誰不爛 藍綠的恥辱

2018-02-13 09:22

【重磅快評】連地質調查都要省 天佑台灣只用嘴巴喊

2018-02-13 09:35

花蓮受災戶安置 收容所明早關閉

2018-02-13 00:05

大膽！向神借發財金 賴帳的人比想像多

2018-02-13 01:08

慶富詐貸案起訴5人 陳慶男求刑30年

2018-02-13 00:04

張景森：都更沒受害者 只有受益不夠多者

2018-02-13 00:05

黨產會再下金牌 急令追婦聯會流失的「倉庫檔案！」

2018-02-13 01:41

簡余晏要台北市民應慎選市長 柯P：這還用她說

2018-02-13 12:23

【重磅快評】慶富案「辦民不辦官」 陳師孟要查嗎？

2018-02-13 11:30

黃智賢：台獨怕台灣社會看見大陸搜救隊奮不顧身

2018-02-13 11:42

人帥心也帥！關心台灣震災 日店員親筆字條送暖

2018-02-13 13:48

徐國勇：不要再散布台商沒機票返台謠言 都還有空位

2018-02-13 16:25

求婚版、同志版… 小綠人雙雙對對太閃啦！

2018-02-13 15:19

捲入慶富案 簡太郎、黃志芳、王端仁簽結

2018-02-12 23:30

【重磅快評】口沒遮攔 大鵬部長淪為「大嘴部長」

2018-02-13 12:38

周刊爆立委主任涉詐 黃偉哲：抹黑事證將送黨中央

2018-02-13 13:33

邱太三所言差矣 陳致中：特赦不可能由部長下指導棋

2018-02-13 12:42

邱太三稱赦扁純屬政治考量 陳致中回批「沒政治倫理」

2018-02-13 00:25

展現反潛精實訓練 蔡總統赴左營視察海軍反潛大隊

2018-02-13 16:22

14日擬關閉收容所 花蓮受災戶將安置飯店

2018-02-12 21:54

比維冠難…拆雲翠要堆土4樓高

2018-02-12 22:39

媽媽手冊給產婦影印版 立委批衛福部「反催生」

2018-02-13 11:44

影／《軍情站》海盜海上劫船...最怕海巡特勤隊

2018-02-13 17:12

苗縣長選舉／藍營整合派系 綠營人選呼之欲出

2018-02-12 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top