紅十字會今起募款 盼募2億協助災區重建

2018-02-13 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



紅十字會搜救隊在花蓮強震中提供協助。圖／中華民國紅十字會提供 分享 facebook

衛福部今天審核通過紅十字會的「花蓮震災勸募專案」並從即日起至今年5月6日，目標2億元，紅十字會強調，勸募款項將一如既往專款專用，協助災區賑濟復原重建，經費使用期限至110年2月6日止。

2月6日深夜11時50分花蓮發生芮氏規模6.0強震，天搖地動花蓮釀災，造成17人死亡、285人受傷，統帥飯店、雲門翠堤大樓嚴重塌陷、白金雙星大樓及吾居吾宿大樓傾斜，目前仍有493位災民接受安置。

紅十字會社工處同仁昨天抵達花蓮，慰問罹難者家屬及傷者，首批發放國內罹難者家屬慰問2案，每案20萬元、境外來台奔喪家屬3案，每案1萬元及傷者慰問14案，每案3萬元，共計85萬元。紅十字會也以最快速度整修閒置的誠信營區，提供災民中期安置。2天內已完成營區內誠信及光復大樓油漆粉刷、水電管線檢修，並提供包括電視5台、直立式開飲機、桶裝水飲水機各2台。並設置公用冰箱3台、洗衣機6部、烘衣機3台，脫水機3台，採購床板90組、基本床組110組及桌椅、衣櫥等日常生活設備，估計可安置45戶災民早日恢復正常生活。

截至今天中午，共造成17人死亡、285人受傷、493位災民接受安置。為協助賑災，本會第一時間集結救災隊第一丶二丶三大隊及四大隊花蓮、台東中隊計84名救災隊志工及同仁協助搜救，堅守第一線超過60小時，直到政府單位決定以小型怪手開挖為止，頻繁的餘震、濕冷的氣候以及扭曲變形的環境，在在考驗救災人員的體力和意志。

紅十字會會長王清峰表示，花蓮強震震所有指定捐款及募款所得，將專款專用，全力協助花蓮地震受災者及復原重建，期望透過各項計畫協助，讓受災民眾早日復原。洽詢電話（02）2362-8232。

紅十字會搜救隊在花蓮強震中提供協助。圖／中華民國紅十字會提供 分享 facebook