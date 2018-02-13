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民航局：春節兩岸班機還有位 台生可透過海基會協助

2018-02-13 14:53聯合報 記者侯俐安╱即時報導

2018大陸春運啟動後，廈門航空的台灣籍空姐迎來她們人生中的首個春運，放棄休假，...
2018大陸春運啟動後，廈門航空的台灣籍空姐迎來她們人生中的首個春運，放棄休假，放棄回家過年，堅持在崗做好旅客服務工作。 中新社
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大陸片面啟用M503航路事件影響，中國東方航空與廈門航空上月取消兩岸春節加班機申請作業，對部分旅居大陸國人返鄉過年造成不便，交通部民用航空局今天表示，根據掌握的資訊，目前兩家業者飛航的八個航點都還有空位，尚未買到機票的民眾可多加利用。

春節腳步逼近，國內運輸業已經進入春節疏運期，民航局表示，根據持續追蹤的資訊顯示，此次因M503航路事件影響，取消了加班機的中國東方、廈門兩家民航業者所飛航的八個航點，都還有空位。此一情況，相信已經返台將近一個月的諸多台生都很清楚。

民航局表示，在最近這段時間也持續監控，並未發現國籍業者利用M503事件刻意哄抬票價。民航局針對國籍業者訂有票價上限，這段時間，並沒有業者違規，機票「變貴」的說法，恐屬傳聞。

為免旅客權益受損，民航局表示，仍持續要求國籍業者，避免有類似行為發生，需嚴格遵守票價上限規範。陸籍業者部分，未有票價上限規定。

民航局也呼籲陸方，應本於多次宣示的體恤台商與台生的精神，提醒業者勿趁此時機哄抬票價。

民航局表示，票價未被惡意哄抬、各航點均還有空位情況下，如果目前還買不到機票的台灣遊子，可趕快去訂票，海基會也有窗口（服務專線：02-25337995）給予協助，政府各部門一定會盡全力幫每位鄉親返鄉過年。

民航局票價M503春節

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