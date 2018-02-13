美國流感疫情嚴重克流感缺貨 疾管署：國內備貨充足

2018-02-13 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



美國、日本流感疫情嚴重，根據外電報導，美國一周內逾4000人死於流感或併發肺炎，不少州份用來抗流感的藥物「克流感」面臨缺貨、短缺。根據統計，台灣上周類流感就診逾11.1萬人次，累計371起重症病例，疾管署強調，國內抗病毒藥劑克流感備藥充足，未受影響。 疾管署疫情中心主任劉定萍說明國內上周流感疫情概況。記者黃安琪／攝影 分享 facebook

根據統計，國內上周類流感就診共11萬1541人次，較前一週略降4％，新增57例流感併發重症病例，與新增5例死亡個案，皆未接種本流感季疫苗。本流感季已累計371例流感併發重症病例，54例死亡病例，確定及死亡病例感染型別以B型較多，約占8成。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，美、日流感疫情嚴重，仍處於高峰期，流行的型別以B型和H3N2為主，疫情仍持續攀升。雖然美國部分州份面臨克流感用藥短缺，但莊人祥解釋並不影響國內狀況，以今年全台備有240萬人份的克流感，截至目前已使用33萬人份，仍剩餘逾200萬人份可提供使用。

莊人祥指出，流感疫情預估年節期間，因就醫便利性影響，就診人次雖會下降，但不代表疫情趨緩，仍需續持續觀察疫情變化，目前仍處流行高峰期。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周經審查新增５名流感併發重症死亡病例，其中最年輕僅33歲，感染A型流感H1N1，雖未具有慢性疾病史，但沒接種本季流感疫苗，發病出現上呼吸道症狀後症狀加重，併發肺炎過世。

疾管署表示，目前全台公費流感疫苗，仍剩餘3.1萬劑，除呼籲符合資格，尚未接種流感疫苗的民眾接種外，因應春節就醫人潮，全國將有155家醫療院所開設1114診次的類流感特別門診，流感抗病毒藥劑也已發送至全國4000多家公費藥劑合約院所。