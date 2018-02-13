出版回溫？國圖：止跌回升 小型出版社為主力

2018-02-13 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



國家圖書館今天公布106年台灣圖書出版現況及其趨勢分析，發現從去年以來共有4987家版社出版40401種新書、較前年出版新書增加1594種，出版圖書種類已經回升至104年，而去年申請ISBN出版機構逾半數僅出版1種圖書、近9成出版機構出版量不超過10種，逾百種更僅佔1%，「台灣以小型出版社為主力」。 心靈勵志圖書依舊是銷售常勝軍。圖／國圖提供 分享 facebook

據統計，近5年的圖書出版趨勢，在105年到達谷底，106年申請ISBN的出版單位及新書出版量呈現小幅回升。

而去年出版的40401種新書中，以「語言／文學」類圖書最多共有9143種佔22.63%，其次為應用科學、社會科學、藝術、兒童文學，而包括目錄學、圖書資訊及檔案學、國學與群經、百科全書的「總類」最少僅有370種。若與前年相較增加最多的依次為「哲學」、「社會科學」及宗教類；減少最多的是「語言／文學」。

若以出版業界常用的18種主題類型則顯示，去年仍以「小說（含輕小說）」圖書最多，其次為人文史地、兒童讀物、社會科學及藝術等主題。

但國圖也說，圖書的出版量可以做為出版趨勢的參考，但圖書的銷售則有更多的影響因素，如重大社會議題的效應往往能吸引讀者的關注，如「脫北者」、「房思琪」等議題，也讓相關書籍包括人文史地、文學及小說等都搭上銷售熱潮。另「心理勵志」雖然僅有2070種，但從博客來、誠品及金石堂網路書店的暢銷排行榜及博客來的年度關鍵字「阿德勒不敗」都說明心理勵志書的地位。

值得注意的是去年申請電子書ISBN新書共有3984種，占全年新書出版總數約10%，較前年成長超過一倍。國圖表示，這代表宣示出版界所期待的「電子書元年」即將來臨。