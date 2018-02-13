春節太多人出國怕卡關 桃機推「通關安檢歌」

2018-02-13 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農曆春節將至，桃園機場今年加班機期間自9日開始，桃園國際機場公司8日呼籲，民眾出發前應先確認好班機時間及證件效期，並善用大眾運輸工具等。 中央社 分享 facebook 2018年春節疏運期間，桃園機場旅客運量預估每日旅客運量12萬6200至14萬人次，比去年春節成長9%。為了讓旅客更快速地通過安全檢查，機場公司推出「通關安檢歌」，希望藉由熟悉的旋律，讓旅客更熟悉通關流程，加快通關速度，提升春節疏運的效率。

今天，桃園機場公司也在桃機舉辦安檢歌舞快閃活動，選擇旅客報到的一、二航廈出境大廳，總計12個場次，現場旅客進安檢前也趕快將身上的外套脫掉，加快通關速度。

・桃園機場通關安檢歌可上網查詢