罹患流感拖8天就醫 30多歲女子不幸往生

2018-02-13 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



民眾外出時口罩、大衣、圍市不離身。本報資料照／記者黃仲裕攝影 分享 facebook 罹患流感，症狀輕微，加上年輕、身體狀況良好，一名30多歲女性輕忽流感病毒威脅，並未立即就醫，拖到第八天，因為呼吸急促、嚴重咳嗽至醫院就醫，但為時已晚，雖然立即送至加護病房，急救插管，但回天乏術。

疾管署公布最新流感疫情，上周（2月4日至2月10日）類流感門急診共11萬1541人次，較前一周略降4％。另新增57例流感併發重症確定病例，其中44例未接種本季流感疫苗。

此外，上周另新增五例流感死亡個案（四例B型、一例H1N1），均未接種本流感季疫苗，四例有慢性病史。疾管署副署長莊人祥指出，該名30多歲女性並無慢性病史，一向身體健康，卻因疏於就醫，以致病逝。

莊人祥指出，絕大部分流感死亡個案均合併慢性疾病或肥胖，但該名女性生前則是相當健康，日前發病時，因為症狀輕微，只服用成藥，過了七八天之後，症狀持續惡化，才至醫院就診，X光檢查發現，她雙側肺炎，且呼吸窘迫，連忙送至加護病房，緊急插管，但還是救不回來。

莊人祥提醒民眾，如果出現類流感症狀，就應該立即就醫，疾管署已將流感抗病毒藥劑至全國四千多家合約院所，凡經醫師臨床判斷判定符合公費藥劑用藥條件，不需快篩，即可使用公費藥劑，快速降低病毒威脅。

春節連續假期到來，莊人祥表示，目前仍為流感高峰期，流感病毒易藉由人來人往傳播，民眾走春拜年、旅遊時，務必做好個人手部衛生與咳嗽禮節，如出現發燒、合併咳嗽等類流感症狀，請戴上口罩，在家休息。

2015至2017年春節期間（除夕至初五）急診類流感就診人次分別為2萬8626、5萬6936、2萬5278，較平日每周平均約9000至1萬5000人次明顯增加，為了紓解急診人潮，今年春節期間，全國共有156家醫療機構開設1074診次類流感特別門診，民眾可就近就醫。