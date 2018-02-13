6歲童罹患B型流感 葉克膜救回一命

2018-02-13 14:26 中央社 台中13日電



6歲陳小弟患有先天性心臟病曾開過刀，日前不慎被父親傳染B型流感，出現呼吸急促窘迫症狀，就醫收治加護病房，裝設葉克膜體外循環機5天，住院28天，今天康復出院返家過年。

童綜合醫院兒童醫學部醫護團隊為恭喜陳小弟康復出院，今天舉辦「成功搶救B流重症病童 健康出院記者會」，男童父母現場表達對醫護團隊感謝的心意。

童綜合兒童醫學部醫護團隊指出，陳小弟在家先是出現感冒症狀，就醫確診為B型流感，有呼吸急促窘迫的症狀，因病況嚴重，立即收治加護病房。

陳小弟住院後，病情急遽惡化，住院第2天因呼吸衰竭而緊急插管，第3天經兒童醫學部醫護團隊評估男童狀況，決定裝設葉克膜體外循環機，藉由體外循環方式讓男童的心肺先休息。

醫療團隊的治療下，男童裝設葉克膜5天後，病況好轉而拆除葉克膜，住院3週後順利拔管，男童已能自主、正常呼吸，並無神經學併發症。

童綜合醫院兒醫部醫師高崇智表示，葉克膜的功用在於輔助醫療，暫時取代患者心肺功能，把含有二氧化碳的缺氧血引導至體外，排除二氧化碳，進行氧氣交換成充氧血，再重新注入病人心血管內。

高崇智呼籲，施打流感疫苗雖不能百分百完全預防流感，但是能夠大幅降低流感重症所引發的死亡，若是家裡有老人、幼童或重大傷病，身體較虛弱的家屬，更建議每年及早施打流感疫苗，絕不能掉以輕心。（編輯：黃于）