未來的你會謝謝你！那些你我都忽視的健康習慣

2018-02-13 14:17 聯合新聞網 文／遠見提供



上班族。報系資料照 分享 facebook 隨著現代生活的緊湊忙碌、汲汲營營的壓力生活，我們為了五斗米折腰，更在那不景氣的現實條件下，經常忙到焦頭爛額、睡眠不足；沒攝取均衡營養、愈來愈陷入文明病的桎梏，很多人缺乏運動，甚至年紀輕輕就已白髮蒼蒼。

也許你自恃耐操、體力充沛，但專家警告，健康絕對不是依靠一堆保健食品、藥品來維持、保護，而是在日常生活的養成下，累積年邁時的健康本錢。你保有這些習慣嗎？不要覺得這些無傷大雅，因為一旦長久沒維持，會是極大的傷害。

1、不要熬夜

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熬夜工作、上網、打電動、追劇，沒有足夠睡眠是現代年輕人最常犯的壞習慣，根據研究，睡眠最充足的狀態是至少7至9小時，當睡不夠，隔日很容易精神不濟、無法集中注意力、降低免疫系統、導致情緒暴躁易怒，事情也不順利。試著維持早睡早起的習慣，你會發現每天都精神飽滿。而不是上班時靠著咖啡來硬撐。

2、維持規律運動

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「沒時間運動」近乎是所有現代人在面對缺乏運動時的藉口，也許你真的很忙、累到根本沒有時間運用，但其實很多時候，運動時間是能自己調配的。專家建議，無論是提早在前一站下車走回家、或是以爬樓梯代替搭電梯，都不妨是種運動的方式，因為運動可以增強心肺功能、提升免疫力。

3、均衡飲食

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上班族經常外食，最大問題在於攝取過多油脂、人工甘味料，更有可能缺乏蔬菜、水果的營養補充。如果可以，應該盡可能自備便當，除了吃的更健康，也對身體更友善。

4、養成喝水習慣

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很多人不愛喝水，無色無味沒有新鮮感，你喜歡以咖啡、飲料、啤酒取代人體水份的攝取，不過，這些液體並沒辦法有效幫助代謝腎臟毒素，也無法促進新陳代謝。專家建議，一個人每天至少要攝取2000c.c.的水量，當尿液顏色能維持在淡黃色，那才是最標準的狀態。

5、學習冥想

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現代人生活壓力大，也許你總是覺得事事不如意、煩躁與鬱悶感伴隨，這時候，你應該學習冥想的技巧。冥想是一種心性放鬆的方式，透過穩定的呼吸與屏除雜念，人腦的情緒會有很明顯的變化，研究發現，冥想時，人體的呼吸、血壓、大腦物質都會維持在最平靜的狀態，代謝也會有所改變，自然而然能抗憂鬱和抑鬱。

6、減少酒精、菸攝取

上班族。聯合報系資料照／記者高彬原攝影 分享 facebook

幾個好兄弟、好朋友相聚，當然總是免不了喝酒，不過，過量的飲酒不僅對健康有害，它會破壞免疫系統、讓肝功能受損，還會因此導致高血壓；而吸菸除了能獲得空虛的愉悅感外，它幾乎沒有半點優點，陽痿、肺病變、支氣管炎、癌症、糖尿病等缺點多到數不清。

7、保持腸道健康

醫師指出對食物產生過敏可能是腸道發炎造成，平時就應注意腸道健康。記者鄭國樑／攝影 分享 facebook

健康的腸道是維持健康身體的重要關鍵，因為腸道除了是消化器官，也是人體最重要的免疫器官，若當腸道菌叢生態失衡時，毒素恐怕會擴散至全身，影響人體免疫功能，好的益生菌攝取非常重要。

8、要記得吃早餐

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雖然已經有大量文獻支持吃早餐的好處，但許多人通常還是因為麻煩、沒有時間、快遲到等因素選擇餓到中午再用餐，但跳過早餐可能會對身體造成嚴重後果，像是無法提振精神、缺乏開啟生理機能的動能，營養也會缺乏。

9、少吃加工食品

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現代上班族大部份都是外食，在速食充斥、高脂肪高膽固醇的環境中，其實充滿許多加工素材，這些物質長期累積會傷害健康，也會迸發慢性疾病。如果可以，最好還是自己下廚，健康又省錢。

10、盡量別吃宵夜

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睡前吃東西是個對健康很大的傷害，因為你無法代謝掉那些熱量，新陳代謝也開始變得緩慢，專家就說，吃宵夜容易導致肥胖，連記憶力變差都有直接關係。

（作者／魯皓平 本文出自2018.2.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）