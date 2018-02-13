哈雷新春福袋 50.9萬Street Rod帶回家

2018-02-13 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱即時報導



每份新台幣3,000元，內含價值新台幣5,000 至 80,000元超值哈雷精品福袋，限量588份，其中三份更加碼新台幣10萬元Softail/Touring購車金。圖／太古鼎翰提供 分享 facebook 哈雷機車即日起至2月24日(週六)農曆年期間，隆重推出每份售價新台幣3,000元，內含價值新台幣5,000 至 80,000元超值哈雷精品福袋，限量588份，其中三份更加碼新台幣10萬元Softail/Touring購車金，即日起開放給所有哈雷機車有效會員至網路上預購；同時，自2018年2月19日起，也歡迎所有消費者至全台哈雷展示中心現場預購。

哈雷精品褔袋將在2018年2月24日(週六) 上午11點起在哈雷台北旗艦展示中心開放領取。同時，所有購買褔袋的哈雷機車有效會員於2月24日當天參加哈雷台北旗艦展示中心的福氣抽獎Party，就有機會免費將價值新台幣50.9萬新款STREET ROD重機騎回家！

為迎接狗年好旺好褔氣，以及回饋一直以來熱情支持哈雷的會員與熱愛哈雷美式自由文化的消費者，哈雷重車再次祭出超值新春福袋，超質感哈雷精品，皮衣、騎乘裝備、安全帽、新款115周年商品只要3,000元輕鬆擁有。在588份福袋中，其中三份更加碼10萬元重車升級Softail/Touring購車金，除了哈雷車主外更首度回饋給非哈雷會員預購，機會難得。

總代理太古鼎翰更大手筆送出2018甫引進台灣的STREET家族新血－STREET ROD重機一台。搭載750cc Revolution X™ V-Twin水冷式引擎，不但運動性能大躍進，更帶有濃濃復古街車風味

福袋預購日期及抽獎時間如下：

● 2/11-2/24 開放哈雷有效會員購買 (可線上/致電/或至展示中心現場直接購買)

● 2/19-2/24 開放一般民眾購買 (需至展示中心現場直接購買)