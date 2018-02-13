大掃除、瘋手遊 3招運動擺脫後遺症

2018-02-13 13:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



金狗年迎新送舊，大家忙於大掃除，加上手機遊戲的盛行，一位40歲的女性上班族就因拚大掃除加上瘋手機遊戲，引起右後背至右手的痠麻不適，連右大拇指都痛到伸不直。達人物理治療師許芳毓即傳授三招運動，避免宅在家而衍生後遺症。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室許芳毓物理治療師指出，這位上班族因大掃除，長時間過度抬頭清掃天花板或高處窗台，姿勢不良，因而引起頸部肌肉過於緊張。再加上打掃之餘，也投入近來風行的手機遊戲，大拇指過度使用，還引起大拇指痛到伸不直，拇指伸展及伸直肌群發炎，引起俗稱的「媽媽手」。

她說，不要小看頸部肌肉緊繃與媽媽手，如果不理會，頸部肌肉緊繃會引起拉扯頸椎，有可能頸椎提早老化，引起麻痛、灼熱及刺痛等神經症狀。媽媽手則會使大拇指無法伸直及彎下，無法使力，包括拿筷子、端碗、移動滑鼠等小動作都做不到。

幸好這位上班族經過熱敷、電療及教導拉筋後，不適症狀已漸漸恢復。許芳毓物理治療師同時也傳授三招運動，避免宅在家的不適。這三招運動每次均停留15秒，重複10次，一天兩回合。

第一招【頸部訓練運動】：雙手合十，放後腦勺，雙手往前施力，頭部頂住雙手，不要被推動。以訓練頸部肌力。 第一招【頸部訓練運動】：雙手合十，放後腦勺，雙手往前施力，頭部頂住雙手，不要被推動。以訓練頸部肌力。照片／業者提供 分享 facebook

第二招【收下巴運動】：收下巴，感覺脊椎有拉緊，耳垂對準肩膀。以達到放鬆頸部肌肉的效果。 第二招【收下巴運動】：收下巴，感覺脊椎有拉緊，耳垂對準肩膀。以達到放鬆頸部肌肉的效果。照片／業者提供 分享 facebook