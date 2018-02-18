備品整備 推車賣出最多的是這瓶水

2018-02-18 12:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



車販品上架。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

每趟高鐵折返，服勤員總能「變」出重新裝好零食、冷熱飲、紀念品等推車出來為旅客服務，讓人懷疑推車不是「聚寶盆」。其實在幕後，有群商品整備員在車站整備中心撿取商品、補滿熱飲。

高鐵南港站地下層一處宛如賣場的空間內，有擺滿休閒零食、常溫飲品、高鐵商品的貨架，大型冷藏室冰有一個個銀色保冷袋，內有冷涼飲品，另有烹煮區專門放咖啡、茶的熱飲壺，午餐及晚餐時段會多出熱騰騰的高鐵便當。列車駛進終點站，用過的推車會被推下車，由三台齊全的推車取代之，舊推車被送到整備中心由整

備員以最快速度補齊。為完成無縫接軌，高鐵共有118台推車交替。

高鐵北區整備課督導鍾家文說，推車商品前低後高，讓每樣商品盡量被看到，另要遵守上輕下重的原則，保持推行過程的平衡。商品內容更換，就有一份新的排列標準圖。飲品的瓶子尺寸相近，怎麼排列最美觀，也有專人試排研究。

他說，便當數量會依過去每車次銷售的數據來準備，少則10幾個、多則50、60個，該趟車便當沒賣完就廢棄，絕不會讓便當搭回頭車繼續銷售，平均每天賣3000個。

他透露，車販熱銷第一名是高鐵造型礦泉水，零食賣得最好的是小熊餅乾，最受車上旅客歡迎的是100元的高鐵迴力車。伴手禮盒在年節的時候銷售量明顯曾加。