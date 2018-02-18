清潔員衝上車 馬上拿出小圓鏡

2018-02-18 12:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



一組27-28人的折返清潔人員上車，首先取出小圓鏡，原來那是他們不必踩踏到座位，又可以檢查行李架上方有無遺落物品的法寶。。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

高鐵抵達終點站時，折返清潔人員已列隊在月台等候，他們將手背在身後、讓清潔工具袋完美立在身邊，給人整齊畫一的好感。但他們心中可能多少企盼，接下來要踏進的車廂不會有需要特別處理的異常，因為必須在10分鐘完成七大項任務，還不包括拉開窗板、擦拭等細項工作。

高鐵標準車廂一般由3人負責2節車廂，每人近60個座位；商務車廂還要吸地毯、換每個頭墊工作更繁複，約3人清潔一節，另有1個人清理3間廁所。一組27-28人的折返清潔人員上車，首先取出小圓鏡，原來那是他們不必踩踏到座位，又可以檢查行李架上方有無遺落物品的法寶。

高鐵北區整備課督導鍾家文解釋，七大項工作包括檢查行李架、收垃圾、座椅轉向、更換髒汙頭墊、檢查餐盤、掃地板、補足前方網袋的文宣品等。採訪的這一天剛好遇到座椅髒汙的異常，此時有他車組員來支援，把座椅布拆掉更換。清潔人員說，正常情況10分鐘剛好完成，但一有打翻飲料等異常，時間壓力超大。

鍾家文說，如果每位旅客下車時順手帶走垃圾並把椅背豎直，可以減輕清潔人員與時間賽跑的負擔。

服勤員潘亭郁也透露，旅客若不慎打翻飲料，在隨車人員前來清潔前，可盡速用衛生紙把灑在地上的飲料的

「前後兩端」擋住，防止車輛加速或減速時「災區擴大」，甚至弄髒其他旅客放在地上的包包。