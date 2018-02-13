她想去澳洲打工遊學 過來人勸：別浪費時間

2018-02-13 13:36 聯合新聞網 綜合報導



示意圖,非當事人。圖片來源/ Omar Yassen 分享 facebook 一位女網友在批踢踢上發文，表示自己目前26歲，有一位穩定交往且論及婚嫁的男友，女網友表示，一直以來她都希望有機會可以出國遊學，然而當男朋友聽到她的規劃後卻十分反對，這名網友因此詢問其他人是否有方法可以說服男友，然而一位曾經去過澳洲打工遊學的網友，對於出國遊學這件事，卻提出了不同看法。

一位女網友在批踢踢發文，表示自己目前有一位穩定交往的男友，一直以來她都希望可以在30歲以前出國，實現遊學夢想，然而當她告訴男友這件事時，男友卻表示反對，認為人一旦到了陌生環境很容易與其他人日久生情，並擔心雙方感情會因此生變。即使網友表示雙方可以先結婚，或是她出國後固定時間見面或視訊，卻都被男友拒絕，因此她詢問其他人究竟該如何說服男友。

沒想到一位去過澳洲打工遊學的男網友，卻以自身經驗為例提出了對出國遊學的不同看法。他表示自己曾在澳洲待過兩年，期間認識了很多人也做過很多工作，雖然每次與新認識的朋友分離時，彼此都會交換連絡方式，承諾以後繼續連絡，然而由於生活圈的不同，到最後都會不了了之。

他表示：「我要很鄭重的告訴你，我如果沒去過澳洲，我會跟你有一樣的感覺，對這種『多出國看看』增加經驗充滿了嫉妒和羨慕，」、「但我體驗過後，我發覺，那些經驗根本可有可無！」

他說一般人以為出國打工遊學後回來英文就會變好，但實際上只是變得「敢聽、敢開口、能溝通」而已，但文法卻不一定是對的，仍需要透過其他練習矯正。此外一般人以為去了語言學校英文就會變好，但除非有「壯士斷腕的決心」否則只是在燒錢，不如在國內買英文雜誌好好學習來的有用。此外他也同意網友男友對於日久生情的擔憂，並表示「永遠不要太高估你自己」。

其他網友則回應：「永遠不要去考驗人性，結果往往更殘酷」、「這文超級中肯」、但也有網友表示：「遊學跟留學本來就是不同」、「又一個把澳洲當世界中心 什麼都澳洲經驗」。