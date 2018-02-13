親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊前線
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

求婚版、同志版… 小綠人雙雙對對太閃啦！

她想去澳洲打工遊學 過來人勸：別浪費時間

2018-02-13 13:36聯合新聞網 綜合報導

示意圖,非當事人。圖片來源/Omar Yassen
示意圖,非當事人。圖片來源/Omar Yassen
分享
一位女網友在批踢踢上發文，表示自己目前26歲，有一位穩定交往且論及婚嫁的男友，女網友表示，一直以來她都希望有機會可以出國遊學，然而當男朋友聽到她的規劃後卻十分反對，這名網友因此詢問其他人是否有方法可以說服男友，然而一位曾經去過澳洲打工遊學的網友，對於出國遊學這件事，卻提出了不同看法。

一位女網友在批踢踢發文，表示自己目前有一位穩定交往的男友，一直以來她都希望可以在30歲以前出國，實現遊學夢想，然而當她告訴男友這件事時，男友卻表示反對，認為人一旦到了陌生環境很容易與其他人日久生情，並擔心雙方感情會因此生變。即使網友表示雙方可以先結婚，或是她出國後固定時間見面或視訊，卻都被男友拒絕，因此她詢問其他人究竟該如何說服男友。

沒想到一位去過澳洲打工遊學的男網友，卻以自身經驗為例提出了對出國遊學的不同看法。他表示自己曾在澳洲待過兩年，期間認識了很多人也做過很多工作，雖然每次與新認識的朋友分離時，彼此都會交換連絡方式，承諾以後繼續連絡，然而由於生活圈的不同，到最後都會不了了之。

他表示：「我要很鄭重的告訴你，我如果沒去過澳洲，我會跟你有一樣的感覺，對這種『多出國看看』增加經驗充滿了嫉妒和羨慕，」、「但我體驗過後，我發覺，那些經驗根本可有可無！」

他說一般人以為出國打工遊學後回來英文就會變好，但實際上只是變得「敢聽、敢開口、能溝通」而已，但文法卻不一定是對的，仍需要透過其他練習矯正。此外一般人以為去了語言學校英文就會變好，但除非有「壯士斷腕的決心」否則只是在燒錢，不如在國內買英文雜誌好好學習來的有用。此外他也同意網友男友對於日久生情的擔憂，並表示「永遠不要太高估你自己」。

其他網友則回應：「永遠不要去考驗人性，結果往往更殘酷」、「這文超級中肯」、但也有網友表示：「遊學跟留學本來就是不同」、「又一個把澳洲當世界中心 什麼都澳洲經驗」。

打工度假遊學PTT

相關新聞

交通違規檢舉浮濫 交部修法不可再匿名 微型違規免罰

2018-02-13 15:37

影／擴大限塑下一步 2020年起禁塑膠吸管

2018-02-13 15:44

過年前後自殺增 醫師：拜年應多關心親友

2018-02-13 16:02

登山賞景觀雲瀑 阿里山添遊憩點

2018-02-13 15:57

聯合數位文創IP新星 勇闖香港接國際訂單

2018-02-13 15:50

闔家「走春」輕旅行 南、北展演地圖大公開

2018-02-13 15:40

火力十足！台灣原創IP齊聚香港國際授權展

2018-02-13 15:34

新年視窗飄梅花 LINE Points開運紅包大方送

2018-02-13 15:32

民眾荷包失血 採買年菜變貴了

2018-02-13 15:17

勞基法連12天上班客運業遭保留 業界：恐難調度人力

2018-02-13 15:13

民航局：春節兩岸班機還有位 台生可透過海基會協助

2018-02-13 14:53

美國流感疫情嚴重克流感缺貨 疾管署：國內備貨充足

2018-02-13 14:50

影／春節圍爐恐變「危爐」 消基會抽檢電磁爐

2018-02-13 14:49

出版回溫？國圖：止跌回升 小型出版社為主力

2018-02-13 14:48

春節太多人出國怕卡關 桃機推「通關安檢歌」

2018-02-13 14:38

罹患流感拖8天就醫 30多歲女子不幸往生

2018-02-13 14:27

未來的你會謝謝你！那些你我都忽視的健康習慣

2018-02-13 14:17

哈雷新春福袋 50.9萬Street Rod帶回家

2018-02-13 13:49

大掃除、瘋手遊 3招運動擺脫後遺症

2018-02-13 13:43

影／春節賞花何處去？ 士林官邸鬱金香等你來

2018-02-13 13:04

電磁爐抽檢 新格1產品出包

2018-02-13 13:01

見賢思齊／舊金山愛滋零成長 PrEP立大功

2018-02-13 12:56

愛滋預防性投藥 成功節省醫療費

2018-02-13 12:56

愛滋防治 疾管署：暴露前預防性投藥是政策一環

2018-02-13 12:56

年後自殺通報恐增 情感人際常是最後稻草

2018-02-13 12:53

星宇航空急申設 被高齡機案絆住拖到春節後

2018-02-13 12:30

青少年菸抽很大 抽菸兼吸電子煙全台2.3萬人

2018-02-13 12:19

返鄉吃早餐價格好幸福？ 網友：這份台北絕對破百

2018-02-13 11:57

都是要發啦！ 創意音符春聯你看得懂嗎

2018-02-13 11:57

春節連假出遊避事故 幾件事要注意

2018-02-13 11:45

北榮副院長勸「不滿意可以打我」 董娘結束罷床1625天

2018-02-13 11:15

春節回暖過好年！ 但溫差大偶有雨保暖不可少

2018-02-13 11:11

小綠人在屏東找到愛！ 真情侶見證小綠人「脫單」

2018-02-13 11:10

全國逾五萬名兒少吸食電子煙 嚴重危及健康

2018-02-13 11:09

環保署：2030年全面禁用免洗餐具、吸管等4項塑膠製品

2018-02-13 11:07

標檢局抽檢電磁爐 2件不合格

2018-02-13 11:02

台北米其林指南 確定3月14日正式發布

2018-02-13 10:57

過年慶團圓也是家暴高峰期 除夕、初二打113最多

2018-02-13 10:52

春節國道10大路段塞 行車時間平日3至6倍

2018-02-13 10:34
看更多

熱門文章

北榮副院長勸「不滿意可以打我」 董娘結束罷床1625天

2018-02-13 11:15

她把看病過程全部直播 名醫氣炸

2018-02-12 22:30

華航空服員澳洲值勤 偷溜紐西蘭玩「卡關」遭懲

2018-02-12 20:30

傳陸客來台團簽全面禁止 觀光局：大陸官方未證實

2018-02-12 22:29

看病也要開直播 醫師：太超過

2018-02-12 23:57

過年天氣好 僅初一初五小變天

2018-02-13 08:01

今起氣溫回升、晴到多雲 日夜溫差大

2018-02-13 05:06

返鄉吃早餐價格好幸福？ 網友：這份台北絕對破百

2018-02-13 11:57

就醫可以開直播嗎？ 衛福部說違法

2018-02-12 22:31

加班換補休期限確定採甲案 當年度要休完

2018-02-13 11:45

她想去澳洲打工遊學 過來人勸：別浪費時間

2018-02-13 13:36

過年長輩問候生存指南 必備句型「是是是我會參考」

2018-02-13 08:50

小綠人在屏東找到愛！ 真情侶見證小綠人「脫單」

2018-02-13 11:10

2018戊戌12生肖運程（中）／龍蛇馬羊 萬事清吉

2018-02-13 06:00

日本大阪一定要去！環球影城必玩必買攻略

2018-02-12 08:50

紐約時裝周／維多利亞貝克漢 腰線強調女人味

2018-02-12 17:01

就醫開直播？ 醫師勸你最好不要

2018-02-12 22:31

募資成功！ 500人百萬助刈包吉辦尾牙宴

2018-02-12 20:34

不科學！懇親新兵的女孩太美 辣媽貼文大方回應

2018-02-13 11:56

罹患流感拖8天就醫 30多歲女子不幸往生

2018-02-13 14:27

明天情人節！ 戀愛使人「鬼遮眼」有科學根據

2018-02-13 03:48

近5年184名寶寶猝死 專家建議仰睡取代趴睡

2018-02-12 17:38

早期肺癌無預警 南投醫院電腦斷層揪出病灶

2018-02-13 07:32

今日星座運勢／雙魚 謙虛低調與真誠助人 運勢提升

2018-02-13 00:00

情侶吵架有「九一定律」 專家：渴望被關注

2018-02-12 20:06

星宇航空急申設 被高齡機案絆住拖到春節後

2018-02-13 12:30

病患就醫開直播 醫改會：請尊重專業

2018-02-12 22:31

最恐怖的工作是做人媳婦？已婚婦女搶春節排班

2018-02-13 13:24

影／鯨群誤闖中鋼碼頭 台船員工討論：要餵什麼？

2018-02-13 10:32

連續上班12天 有32種情形、24行業得再討論

2018-02-13 13:42

動物能否休假／硬把牠關動物園…至少給點隱私吧

2018-02-13 01:08

都是要發啦！ 創意音符春聯你看得懂嗎

2018-02-13 11:57

佛跳牆價差30倍 小心螺肉混充鮑魚

2018-02-12 23:32

這個空品平台 不僅知pm2.5濃度還能預估未來

2018-02-12 18:29

未來的你會謝謝你！那些你我都忽視的健康習慣

2018-02-13 14:17

過年前整理冰箱你做對了嗎？食材放對冰箱大加分

2018-02-13 08:00

今起回暖 終於解凍了！

2018-02-13 01:23

網購年菜佛跳牆價差30倍 小心螺肉代替鮑魚

2018-02-12 16:21

動物園的牠能否休假？由你i-Voting決定

2018-02-13 01:08

環保署：2030年全面禁用免洗餐具、吸管等4項塑膠製品

2018-02-13 11:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top