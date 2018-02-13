年後自殺通報恐增 情感人際常是最後稻草

2018-02-13 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



有商家在門口擺滿紅底燙金且各式喜氣洋洋的燈籠及吉祥春聯，供民眾選購，讓街頭洋溢著過年氣氛。本報資料照／侯永全攝影 分享 facebook

過年間的親朋問候有時不慎誤踩地雷，談話雙方都有壓力。精神科醫師指出，華人社會的人際交流常有「沒話找話說」、「報喜不報憂」等習慣，若缺乏界線、問及隱私，可能使對方心理感到不適，建議嘗試站在他人立場關懷、但不探究隱私，更能凝聚情感。

全國自殺防治中心歷年資料顯示，自殺通報人次在過年前後有上升趨勢，該中心主任李明濱表示，個案多為經濟、病痛、情感壓力、負向情緒等因素而選擇走上絕路。本土研究發現，青壯年、女性、家有學齡幼子，合併失業、經濟、家庭問題、精神疾病、酒藥癮者為高風險群。

李明濱表示，農曆年節是親朋難得相聚的時節，華人社會的人際交流常有「沒話找話說」、「報喜不報憂」等習慣，但談話若缺乏界線、問及隱私，可能使對方備感壓力。建議盡量別探究他人隱私，但若發現對方的行為言語異於平常，如情緒低落、對過去喜好的事物突然缺乏興趣等，仍應警覺是重要訊息、注意其身心狀況，必要時協助轉介社區心理衛生資源、精神科就診，也可撥打衛福部設置的安心專線 0800-788-995（請幫幫救救我），該專線年節期間同樣24小時不打烊。

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【中央社／台北13日電】台灣自殺防治學會今天公布，2017年自殺通報主要通報年齡為35至44歲，被通報的自殺原因近5成與情感、人際有關。專家提醒，過年後通常自殺通報會增加，應多關懷身邊親友。

台灣自殺防治學會理事長李明濱上午在記者會表示，年關將近，自殺事件頻傳，特別是集體自殺常引起大眾高度注目。追蹤背後自殺原因，多為經濟、病痛、情感壓力、負向情緒等因素選擇走上絕路。

根據2017年自殺通報數據，主要通報年齡為35至44歲（7432人次），其次為25至34歲（6526人次）、45至54歲（5136人次）、15至24歲（4905人次）。65歲以上的長者，2017年的通報人次較2016年上升約5.5%。

李明濱表示，被通報的自殺原因前兩名為「情感/人際關係」（45.8%）及「精神健康/物質濫用」（37.7%）。有自殺行為者，約2成跟遭遇重大壓力有關，8成則可能有精神健康問題。比對健保資料庫也發現，有藥物濫用問題者，自殺風險也比一般人高數十倍，有藥、酒癮問題者也是高風險群。

自殺防治學會分析，從2006年到2017年全國65歲以上老人自殺通報人次逐年上升，2017年共有3158人次被通報。長者自殺的首要原因主要是生理疾病問題（36.9%）、其次為憂鬱症及其他精神疾病（29.4%）。

李明濱說，年節家戶團圓，但過節後可能因眾人各自回家，又讓人心情陷入失落。全國自殺防治中心歷年資料顯示，自殺通報人次在過年前後有上升趨勢，且華人社會的家庭關係及人際交流常出現「沒話找話說」、「報喜不報憂」的情況，在面對缺乏界線的人際互動倍感壓力。

有些人認為年節期間不要吃藥，以免觸霉頭。李明濱表示，如果是已接受治療、有用藥的精神疾病患者或失眠者，年節期間一定規律服藥，因精神科藥物若一經中斷，可能就會出現戒斷症候群，會讓情緒更容易焦慮、不安、影響到人際互動。

李明濱建議，應主動關懷身邊的人，提供陪伴與溫暖，透過家庭聯誼或社群軟體加強成員間的交流，增加正向支持保護因子。年節假期過後即便各自返回工作崗位或學校，也能保持聯繫；鼓勵長輩學習使用3C產品，主動分享生活細節，增進人際連結。

若發現旁人身心狀況不佳，可使用心情溫度計篩檢或協助轉介社區心理衛生資源、精神科就診，也可撥打年節期間24小時不休息的安心專線：0800-788- 995（請幫幫救救我）。