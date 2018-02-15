過年防無聊！一起來玩桌遊 還能巧避親友「拷問」

2018-02-15 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／專題報導



圖／各業者提供

過年除了吃團圓飯、走春拜年，還有不少空閒時間需要打發，如果想在親友聚會時增添歡樂氣氛、拉近與許久未見親戚們的距離，或是避開惱人的人生進度拷問，不妨好好利用桌遊這項利器。

桌遊因為種類多元、適合各年齡層、可多人同樂、具有高互動性，每逢農曆春節或連假時期就大受歡迎。目前市面上桌遊類商品五花八門，並且不斷推陳出新，PChome 24h購物的桌遊類商品數較去年同期成長約3成，近來又以多人趣味娛樂遊戲及組隊策略遊戲最熱銷。

策略遊戲 鬥智比心機

多人趣味的娛樂遊戲包括卡片或骰牌遊戲等益智類桌遊，初學者較容易上手，適合與小孩、長輩同樂，另外也有使用專門道具的多人互動遊戲，兼具娛樂性及話題性；組隊的策略遊戲必須透過反覆思考，及察言觀色來了解局勢變化，非常適合年輕人鬥智比心機，甚至還會創造不少笑點。

選購重點 全年齡最夯

momo購物網今年娛樂遊戲類商品品項數較去年同期增加約5成，業績更成長約1.5倍，以電動麻將桌最熱銷，其次是砸派機、爆破氣球等派對型遊戲，第三名則是益智類桌遊，由於過年相聚人數較多，因此沒有人數限制、老少咸宜、趣味搞笑型的遊戲是選購重點，1,000元左右的價格帶接受度較高，看好春節需求，momo購物網桌遊商品還提供速達服務，臨時想玩也不怕買不到。

●●防無聊歡樂推薦

●ToBeYou全新升級第3代大力槌砸派機（特價860元／momo購物網）

大小朋友都狂愛的砸派機強力升級，大力槌效果更刺激，依照指針旋轉出的數字決定每人敲打幾下，誰會被奶油派砸臉？看你的運氣如何！

ToBeYou全新升級第3代大力槌砸派機（特價860元／momo購物網）。圖／momo購物網提供 分享 facebook

●命運旋轉帽（特價299元／momo購物網）

玩家們輪流戴上裝滿水的帽子，旋轉輪軸、轉動命運羅盤，看誰會弄得一身濕，十分適合過年同樂。

命運旋轉帽（特價299元／momo購物網）。圖／momo購物網提供 分享 facebook

●家有惡犬夾骨頭遊戲機（即日起至20日，折後特價351元／udn買東西）

迎接金狗年，長相威猛的惡犬在休息打瞌睡時會發出打呼的聲音，夾骨頭時要小心不要驚嚇到它，否則狗狗就會向你撲過來咬一口喔！ 家有惡犬夾骨頭遊戲機（即日起至2月20日折後特價351元／udn買東西）。圖／udn買東西提供 分享 facebook

●狐狸脫褲走（21日前7.5折特價599元／PChome 24h購物）

玩家輪流擲骰並依照骰子的數字，將小雞放入狐狸的褲檔中，按壓狐狸頭部後如果狐狸脫褲子，就要開始搶小雞，搶到最多小雞者獲勝。

狐狸脫褲走（2月21日前7.5折特價599元／PChome24h購物）。圖／PChome24h購物提供 分享 facebook

●新春特別版恐怖戳戳樂（21日前8.9折特價712元／PChome 24h購物）

共有36個任務內容和12張空白任務卡，可以自由填寫任務內容，恐怖程度自己控制。除了執行有趣爆笑的任務之外，還可以拱長輩們加碼大紅包，讓小孩們綵衣娛親的同時，也能額外賺筆小收入。

新春特別版恐怖戳戳樂（2月21日前8.9折特價712元／PChome24h購物）。圖／PChome24h購物提供 分享 facebook

●KiddyKiddo諾亞方舟（28日前特價1,359元／udn買東西）

可供1 ~ 6名玩家參與，動物依實體比例縮小製作，附帶動物圖形及各種語言的解說，不論男女老少，都可在遊戲中增長知識，並且提供空間、重量的平衡能力訓練，提升手部的靈活反應。

Kiddy Kiddo諾亞方舟（即日起至2月28日特價1,359元／udn買東西）。圖／udn買東西提供 分享 facebook

●地產大亨瑪利歐冒險大挑戰（21日前7.7折特價999元／PChome 24h購物）

大人小孩都愛的經典桌遊地產大亨，這次由瑪利歐與夥伴們創造新玩法，玩法會因選用角色而不同，透過收集金幣、購買物業和打敗BOSS賺取分數。

地產大亨瑪利歐冒險大挑戰（2月21日前7.7折特價999元／PChome24h購物）。圖／PChome24h購物提供 分享 facebook

●Halli Galli德國心臟病中文版（20日前特價690元／udn買東西）

只要一看到5個一樣的水果出現就瘋狂按鈴，誰的反應最快就可贏牌，手上沒牌的人則出局， 是適合全家大小一起玩的緊張刺激遊戲。

Halli Galli德國心臟病中文版（即日起至2月20日特價690元／udn買東西）。圖／udn買東西提供 分享 facebook

●附註：商品實際售價依各網購平台網頁公布為準