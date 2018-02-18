列車到站等待折返的黃金10分鐘...高鐵快手是怎麼辦到的？

2018-02-18 12:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



高鐵的幕前幕後，車輛到站立即展開清潔作業。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

第6節車廂 翻桌率難想像

28歲的台灣高鐵服勤員潘亭郁完成刷卡後，在櫃台報到領取零錢、專用手機等物品，然後聽取主管行前簡報，準備隨車工作。今年春節疏運期間除了初一及初六，她都上班。潘亭郁說，雖然如此，年節期間旅客有返鄉的好心情，反而會給服勤員一句「辛苦了」、「謝謝」，讓她心暖暖的。

與不少高鐵服勤員一樣，潘亭郁最初嚮往空服員有亮麗的制服，儀容美美的拉小行李箱上班，「但我也想每天回家。」於是報考高鐵。高鐵服勤員和空服員一般，在光鮮外表下都有吃重的勤務，推車販售過程中得解決各種疑難雜症，從遺失物到打翻飲料，她說，「最近最常被問到的是wifi要怎麼連上。」

台灣高鐵的準點率高，眾人皆知，但時間壓力也加諸在服勤員身上。輪值標準車廂的人，在列車駛至台中站前，要完成一趟5至6節的車廂的推車販售，平均服務500名左右旅客，第6節商務車廂看似只有66個座位，翻桌率是外界難以想像得高。與標準車廂規格不同，商務座必須在每位旅客上車前回復整潔的狀態。

潘郁婷說，服勤員透過手機的「史密斯系統」了解車廂內乘客是否即將下車、他的座位會不會立刻補上新乘客。人還在座位時不能清理，要掌握離座到下一位入座的黃金10分鐘，迅速把紙杯、點心袋丟掉、頭墊換掉、還要清掃座椅及周圍等。

站站停的車次壓力最大，曾有停一站，商務車廂上來20名旅客，清潔工作剛完成，又要開始推車送報紙、點心、耳機等，所以商務車廂由一名服勤員專職負責。

高鐵的幕前幕後，車輛到站立即展開清潔作業。記者曾吉松／攝影 分享 facebook