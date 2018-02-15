除夕節目整理包！央視春晚、台視等直播看這裡

2018-02-15 00:00 聯合新聞網 綜合報導



再過兩天就是除夕夜，不少家庭已經採買完畢，準備迎接新年，在家過年圍爐時也少不了觀看新年節目，以下為大家整理出今年各家電視台有哪些精采的過年節目內容。

2018大陸央視春晚。圖片來源/ 欣傳媒 分享 facebook

2018大陸央視《春晚》

播出日期：2月15日(除夕)晚20:00

每年央視春晚都是大陸全年最受注目的大型電視盛會之一，今年央視春晚繼續延續盛大氣勢，主會場將設在中央電視臺一號演播大廳，而其他分會場則包括了貴州黔東南分會場、廣東珠海分會場、山東曲阜、泰安分會場、海南三亞分會場等，節目分別由13位主持人共同主持，等場表演人員超過1500位，其中最受注目的表演名單包括歌手那英及王菲等重量級天后，兩人時隔多年重登央視同台表演。此外這次也是周杰倫第五度登上央視春晚，先前曝光彩排內容指出，周杰倫這次將在央視舞台表演《告白氣球》，並將與一位台灣魔術師共同表演魔術。

嘉賓陣容：王菲、那英、成龍、吳京、周杰倫、容祖兒、周渝民、李易峰、江疏影、景甜、黃渤、張藝興、張曼玉、王凱、TFBOYS、楊洋、容祖兒、陳曉、言承旭、鍾漢良、黃曉明、蕭敬騰、陳偉霆、張曼玉、鹿晗、趙麗穎、吳亦凡、SNH48等(正式名單以官網公告為主)

收看資訊：央視YouTube、央視網路直播

2018台視除夕特別節目。圖片來源/ 官網 分享 facebook

2018台視《超級巨星紅白藝能大賞》

播出日期：2月15日(除夕) 晚19:30

超級巨星紅白藝能大賞今年已邁入第9年，今年節目主持人請來黃子佼擔任總主持人，紅隊由藝人納豆及瑪麗領隊，白隊則由王少偉和花花帶領，兩隊共同爭奪冠軍寶座。今年黃子佼首次從張小燕及庾澄慶手中接下主持棒，並新加入其他四位主持人，此外嘉賓大使則由Ella擔任。

嘉賓陣容：陳嘉樺(Ella)、SpeXial、戴愛玲、江美琪、周興哲、盧廣仲、張惠妹、黃明志、八三夭、NCT127、《花甲大人轉男孩》劇組演員、楊麗花歌仔戲、動力火車、Lulu、阿達、愷樂、安那等(正式名單以官網公告為主)

收看資訊：台視官網

中視除夕特別節目。圖片來源/ 官方粉絲團 分享 facebook

2018中視《新春旺旺冰冰Show》

播出日期：2月15日(除夕) 晚20:00

今年中視除夕別節目請來白冰冰總主持，並由曹西平及包偉銘帶隊分組對抗，節目內容包括華麗歌舞秀、爆笑歌仔戲、經典脫口秀、歌中劇等。

嘉賓陣容：林小樓、孔龍、東諺higashi、簡至豪、李珮菁、蕭煌奇、吳申梅、林沖、紀露霞、康雷、張鴻、楊秀卿說唱藝術團、連明玥表演團隊、鳥來嬤、郭大誠、郭一男、張秀卿、王瑞霞、蔡秋鳳、沈文程、金佩姍、黃西田、方駿、高群、長青、陳隨意等(正式名單以官網公告為主)

收看資訊：節目官方粉絲團

2018三立除夕特別節目。圖片來源/ YouTube 分享 facebook

三立《2018超級華人風雲大賞》

播出日期：2月15日(除夕) 晚20:00

三立除夕特別節目將由澎恰恰與吳宗憲領隊主持，兩人分別各自率領「龍隊」及「虎隊」分組對抗，其他共同主持人包括許效舜、曾國城、庹宗康、于美人、苗可麗、黃路梓茵（Lulu）、林柏昇（KID）、許志豪等，評審團陣容包括林隆璇、陳子鴻、江志豐、秀蘭瑪雅、陳國華、詹雅雯等。

嘉賓陣容：台劇《一家人》、《金家好媳婦》及《已讀不回的戀人》、《姊的時代》戲劇主要演員，《愛玩客》、《愛台客》、《超級夜總會》、《超級紅人榜》等節目藝人參與(正式名單以官網公告為主)

收看資訊：三立官網

2018民視除夕特別節目。圖片來源/ 官網 分享 facebook

2018民視《民視第一發發發》

播出日期：2月15日(除夕) 晚19:00

今年民視除夕特別節目由胡瓜、陳美鳳、侯宜君、董至成、GINO、白家綺、謝忻等共同主持，節目內容包括歌唱、戲劇、舞蹈表演等。

嘉賓陣容：王上豪、王思佳、王瞳、惟毅、KIMIKO、莊佳容、夏宇禾、蘇晏霈、潘映竹、曾智希、舞陽、張嘉瑋、江俊翰、林彥君、謝京穎、《實習醫師鬥格》、《我的老師叫小賀》劇組演員等(正式名單以官網公告為主)

收看資訊：節目粉絲團

2018公視除夕特別節目。圖片來源/ 官網 分享 facebook

公視《2018古早味ㄟ台語金曲演唱會》

播出日期：2月15日(除夕) 晚19:30

公視2018除夕新春節目將分上下兩集，內容以許石先生的創作歌謠為主，並安排劉福助、林秀珠、蔡義德、陳思安演唱許石先生所創作作品，包括《思想起》、《鑼聲若嚮》，以及歌手林峰演唱當時受歡迎的台語歌曲。此外《青蚵子嫂》原唱麗娜、李靜美、謝雷、良山兄、紀露霞等也降現身節目帶來耳熟能詳的台語金曲。

收看資訊：公視官網