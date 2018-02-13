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明天情人節！ 戀愛使人「鬼遮眼」有科學根據

2018-02-13 03:48聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

圖為陳柏霖與宋智孝在台北拍攝《我們相愛吧》節目。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
圖為陳柏霖與宋智孝在台北拍攝《我們相愛吧》節目。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
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明天就是西洋情人節。人們總說，戀愛使人變笨，「情人眼裡出西施」、容易被「鬼遮眼」。這可不是道聽塗說，而是有科學根據的。

心理學作家衛藍在新書「反本能：找回自控力」裡引用多項國外研究，顯示戀愛確實會使人的智商降低。

人類學家海倫‧費雪教授（Helen Fisher）調查了全球近150個不同文化背景和地區的資料，發現在不同文化背景下，熱戀在心理和生理方面都有驚人共通點：強烈眩暈的興奮感、食欲降低，對愛人的判斷扭曲（放大愛人的優點，縮小缺點），對客觀世界的知覺也發生扭曲。

日本科學家川道博明（Hiroaki Kawamichi）與他的同事對處於熱戀早期的人進行腦部成像觀察，發現這些人大腦中參與「獎賞機制」的灰質減少了，就降低人們對獎賞的敏感性。而大腦灰質不僅與我們的「大腦獎賞機制」有關，部分灰質與我們的注意力、記憶、情緒也有關。也就是說，當大腦灰質減少時，一定程度上會變笨，也變得更焦躁不安。處於熱戀時，情緒更不穩定，開心的事會讓人更開心，傷心的事會讓人更傷心。

除此之外，費雪也曾對處於熱戀初期的人進行腦部掃描，發現處於熱戀中的人，其多巴胺獎勵迴路中的尾狀核部分血流增多。尾狀核是行為動力的源泉，它能引導我們接近目標，驅使追求獎勵。分泌更多多巴胺，可以保證這一過程的愉悅感，強化行為。也就是說，我們會很開心地重複這一行為。

當處於熱戀期，大腦的判斷中心前額皮質和影響社交認知的顳極與顳頂葉交界處會鈍化，扭曲對愛人的知覺。戀愛中的男女右眼窩前額皮層會暫時關閉，使得他們對對方不再持懷疑或批評態度。

但是，僅憑多巴胺刺激的熱戀很難長久。一旦熱戀過去，大腦的愉悅因子多巴胺消退後，大腦的灰質可逆性地增長回來，就會看到對方的各種缺點。

衛藍指出，很多人過了熱戀期就開始感受到對方的各方面缺點，就是因為大腦開始「清醒」。很多社會心理學家不支持閃婚，因為想要擁有幸福穩定的婚姻，雙方必須等待夠長的時間。

心理學作家衛藍在新書「反本能：找回自控力」裡引用多項國外研究，顯示戀愛確實會使人...
心理學作家衛藍在新書「反本能：找回自控力」裡引用多項國外研究，顯示戀愛確實會使人的智商降低。圖/時報提供
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