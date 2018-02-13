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甄試撞期有解 台大再槓招聯會：別再呼攏了

2018-02-13 03:44聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

圖為台大校園一隅。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影
圖為台大校園一隅。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影
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今年大學個人申請不少校系甄試撞期，如4月14日當天就有600多校系「強碰」，大學招聯會昨表示，今年共1834個校系安排甄試，8成7校系提供彈性措施。近1成3校系因簡章明確規定口試或筆試時間，未能提供權宜措施，包括台大電機系、資工系等熱門校系。對此，台大副教務長張耀文表示，台大尊重招聯會決議，「但感到無奈」。他直言，「大家不要被招聯會高超的話術呼嚨了」，事實是考試甄試的完全動不了，口試甄試的本來各校就有彈性調整，招聯會完全沒有針對教育團體於1月5日記者會所提的電資領域考試甄試衝堂問題做處理。

張耀文表示，既然招聯會堅持不改簡章，針對台大校內各系的口試時間，一定會在公告前先行協調，絕不會讓口試時間衝堂。另外，針對同樣時間、科目的筆試，則考慮採取聯合筆試，但僅限於相同的科目。

張耀文指出，今年大學申請入學二階甄試，問題根源在於招聯會主事者把招生時程從五周縮成三周，雖增加平常非周末的天數，但絕大多數學系因實務需求，還是選擇周六甄試，尤其是中間的4月14日。

「不該把大人們造成的問題，讓孩子們來承擔」，張耀文說，招聯會堅持不改簡章，很多問題就無法解決，是非對錯就交由社會公評。

張耀文說，當初在招聯會討論時，各校有兩派聲音，台大主張尊重學生權益，降低衝堂，另一派聲音是主張行政便利，不修改簡章。招聯會所持理由包括：修改簡章恐無法通知到所有考生，以及更改甄試日期會和部分校系撞期。這兩點理由在1月24日的招聯會常務委員會議，台大就提出解決方案，「我們現在是活在數位時代，不是石器時代」。

他認為，現在申請都要上傳資料，就像報稅系統，只要在系統介面通知考生即可，他直言，是招聯會無心解決。

張耀文指出，事實上在招聯會不准修改簡章的前提下，考試甄試衝堂的完全無法協調，口試甄試的本來各校就有彈性調整，不是此次甄試衝堂問題的核心，所以招聯會並沒有針對核心問題作解決。

「要根本解決甄試衝堂問題，還是得從制度面解決」，張耀文表示，今天的衝堂問題，是「考招考招」（高三寒假考試，3至4月申請推甄，7月指考後再分發）方案的大缺點，之前媒體談的108課綱實施後要考電機系，最佳準備策略是準備國文和英文的問題，也是「考招考招」方案衍生無法解決的大問題。

國教行動聯盟則表示，招聯會的調整方案有助於解決甄試撞期問題，但卻沒有完全解決，「有解決問題的努力，但沒有解決問題的誠意」，依然有學生將陷入選擇的賭局中，呼籲教育部及招聯會解決採筆試校系的甄試撞期問題，還給學生完整的教育選擇權。

國教盟表示，招聯會以簡章已公告為由，不同意採筆試作為第二階段甄試方式的校系調整時間，依然影響了許多學生的教育選擇權。以台大為例，台大的物理系、化學系、電機系、資工系、土木系、機械系、化工系、工科海洋系、材料系等皆在4月14日上午進行筆試。台大電機系、資工系曾向招聯會提出更改甄試時間的申請，卻為招聯會所否決，使得有機會進入這些學系的學生只能參加一個學系的甄試，要學生如何抉擇？

國教盟指出，去年台大物理系和電機系的筆試時間不同，就有一位還沒有確定自己方向的學生參加了兩系的甄試，也都被錄取，後來再依自己的興趣與性向決定去那一個系，但今年這個機會沒有了。不只是台大，想要申請其餘近1成3校系的考生，也可能會遇到類似問題。

台大108課綱個人申請推甄大學考招

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