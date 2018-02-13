動物能否休假／硬把牠關動物園…至少給點隱私吧

2018-02-13 01:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ／台北報導



專家呼籲，讓動物與人類一樣保有隱私空間。圖／台北市立動物園提供 分享 facebook

台北市立動物園希望每年六月十九日至卅日不對外開放，台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示樂見其成，他提醒，因為對動物園的動物而言，人類是「把動物關起來的強勢外來族群」，且動物「上班時間」中任何活動皆在眾目睽睽下進行，沒有躲避空間，呼籲大家支持提案，讓動物與人類一樣保有隱私空間。

家長謝小姐則說，休園一定要提前公告，免得讓人撲空。

台北動物園發言人曹先紹說，「動物園可以增加不對外開放的時間嗎？」提案，今天起才開放民眾在i-Voting表決，但在此之前已有不同立場的說法出現。有些家長認為，動物園應開放給民眾休憩才便民，但也有家長覺得動物園適時關閉，更有助動物園維護。

朱增宏幫動物園的提案催票，希望讓台灣社會在對待動物上，也能走向「更人道的環境」。

他說，動物一直被注視，感覺會很緊迫，像靈長類動物猩猩，被人類注視久了會有焦慮的情況發生。動物園增加不對外開放時間，可讓動物擁有與族群相處的完整時間，從中獲得喘息。

朱增宏還舉例，過去曾經有動物園將「萬獸之王」獅子，擺在低處供高處的人類觀賞，這其實違反動物自然天性。因為在大自然中，獅子是掠食者，往往站在高處觀看其他物種，但在動物園反而淪為被注視、被掠食的情境。

家長梁小姐支持動物園增加不對外開放時間，方便設施維修跟環境保養，動物園員工與小動物們也能得到適當休息。